На грани безответсвенности: В Госдуме изучат анализ «Эксперт РА» по банкам

Москва, , 12:19 — REGNUM Профильный комитет Госдумы изучит заявления рейтингового агентства «Эксперт РА» о том, что порядка 60 банков РФ могут потерять лицензию в 2018 год, поскольку делать такие прогнозы — не задача рейтингового агентства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 марта заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»).

В четверти банков РФ используется неэффективная бизнес-модель, показал анализ агентства «Эксперт РА». По их мнению, в связи с этим уже в 2018 году лицензии могут потерять порядка 60 российских банков. При этом, отмечается в исследовании, пять из них входят в список банков РФ с наибольшим размером активов.

«Это слишком ответственные заявления. На грани безответсвенных», — считает Аксаков.

По его словам, задача рейтингового агентства не в том, чтобы предрекать судьбу банков, а в анализе их работы.

«Делать такие выводы вообще не их прерогатива. Они должны анализировать, давать общую картину, давать рекомендации, но не говорить, кто останется на рынке, а кто уйдёт», — уверен Аксаков.

По его словам, комитет Госдумы планирует обратиться к рейтинговому агентству с просьбой разъяснить ситуацию.

» Мы посмотрим внимательнее на их анализ и после этого примем решение, может организуем в их адрес письмо», — сообщил Аксаков.