Либералы в правительстве саботировали майские указы – Михаил Делягин

Москва, , 12:51 — REGNUM Заявления Максима Топилина производят впечатление предвыборного пиара, причем неумного и грубого, считает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 13 марта корреспонденту ИА REGNUM, комментируя обещание главы Минтруда РФ, согласно которому в 2018 году средний оклад врачей, учёных и преподавателей должен вырасти до двойной средней зарплаты в регионе. Министр также заверил, что недавний февральский рост зарплат этой категории госслужащих произошёл в рамках исполнения майских указов президента.

«Майские указы саботируются либеральным правительством Медведева и Центральным банком с особым цинизмом, — заявил Делягин. — Классическим был год, когда неиспользуемые средства на счетах федерального бюджета увеличились на полтора триллиона, и в том же самом году правительство Медведева заявило, что не справилось с исполнением майских указов потому, что на это нужен триллион рублей, а у него этого триллиона нет».

По мнению экономиста, тот факт, что майские указы, принятые ещё в 2012 году, собираются выполнять только по одному пункту в 2018 году, очень ярко свидетельствует о том, что майские указы саботируются и саботировались.

«Заявления господина Топилина производят впечатление абсолютного предвыборного пиара, причём достаточно грубого, как, собственно, и увеличение зарплат в феврале, которое оказалось полной неожиданностью для самих бюджетников, — сказал Делягин. — В данном случае хорошо, что это сделано. Лучше поздно, чем как обычно. Случившееся ещё раз подтверждает правильность моего предложения проводить выборы президента каждые полгода».

Делягин констатировал, что в предвыборный период российская бюрократия действительно делает много полезного.

«Что касается надежд (на рост зарплат — прим. ИА REGNUM ), то врачи будут надеяться изо всех сил, — заметил Делягин. — Врачи в массе своей люди грамотные и знают, что надежда вне зависимости от того, насколько она обоснована, способствует общему оздоровлению организма. Надеяться полезно. Что касается увеличения зарплат, деньги для этого в бюджете есть. Неиспользуемые средства на счетах федерального бюджета только в январе выросли более чем на 800 млрд рублей. Бюджет захлебывается от денег, а прогнозная цена на нефть занижена в полтора раза».

Кроме того, глава Института проблем глобализации указал на то, что ФНС работает с налогоплательщиками всё более жёстко, что способствует разрушению экономики, но на первом этапе обеспечивает увеличение налоговых поступлений.

«Саботаж майских указов осуществлялся следующим образом, — объяснил Делягин. — На региональные власти повесили обязанности, но не дали им денег. Соответственно они были вынуждены выкручиваться, как могли. Если были свои деньги, они направляли их на социальные нужды, а если нет, попадали в кредитную кабалу к коммерческим банкам. В этом году Минфин спохватился, и самые ужасные регионы перешли под внешнее финансовое управление».

Что касается научной сферы, то здесь, по словам Делягина, тоже отработан интересный механизм, с помощью которого обеспечивается фиктивное выполнение указов президента.

«Ученых собирают и говорят им, что перед выборами надо выполнить майские указы, — пояснил Михаил Делягин. — Им объясняют: «Вы сейчас работаете на одну ставку, будете работать на полставки. Деньги у вас будут те же самые, но при этом величина ставки вырастет в два раза. Поэтому всё в порядке, указ будет выполнен». Эта инновация, которая была применена в науке и уже разоблачена».

Вдобавок экономист пояснил, что средняя заработная плата — это нечто вроде средней температуры по больнице.

«Можно было рассуждать о средней зарплате в СССР, где существовала жёсткая тарифная сетка, которая связывала зарплату директора с зарплатой уборщицы, и если деньги выделялись на зарплату, было понятно, как они распределяются между уровнями управления, — рассказал Делягин. — Когда эту сетку уничтожили, руководитель бюджетной организации получил возможность выплачивать себе деньги по потребности. Если посмотреть на зарплаты ректоров вузов, можно увидеть, что многие так и поступают. Соответственно их административное окружение тоже получает зарплату по потребности или около того. На остальных деньги распределяются по остаточному принципу».

В результате, как считает Делягин, во время исполнения майских указов было много жалоб от педагогов и врачей на то, что у них сокращались заработные платы при увеличении нагрузок.

«Кроме того, очень сильно разрослись контрольные органы, — заметил экономист. — Например, порядка четверти расходов на здравоохранение — это на самом деле расходы на содержание фонда обязательного медицинского страхования».

Напомним, что министр труда России Максим Топилин заявил, что врачи, учёные и преподаватели вузов получили увеличенные оклады в феврале в рамках исполнения майских указов. Более того, по словам чиновника, в 2018 году их средняя зарплата должна вырасти до двойной средней зарплаты в регионе.

«В прошлом году, если брать дорожную карту, если говорить о врачах, профессорско-преподавательском составе и учёных, у кого средняя зарплата должна была достигнуть 200%, вышли в январе на нормальное исполнение указа, как и должно быть», — сказал министр.

Кроме того, руководитель министерства отметил, что в 2017 году объём заработных плат для указанных категорий работников достигал примерно 165% от средней величины по региону, поэтому в новом году произошел существенный рост.

Отметим, что поводом для таких объяснений могли послужить сообщения о беспрецедентном росте зарплаты некоторых категорий работников в научных учреждениях и больницах. Так, есть сведения, что представители Московского государственного университета внезапно получили на руки сумму в 3−5 раз выше обычной.

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