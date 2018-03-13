Профицит бюджета-2018 за 2 месяца составил 226,5 млрд рублей‍

Москва, , 12:08 — REGNUM В январе-феврале 2018 года федеральный бюджет России исполнен с профицитом 226,5 млрд рублей. Такие данные опубликовало Федеральное казначейство.

По данным на 1 марта 2018 года доходы федерального бюджета составили 2 трлн 534,1 млрд рублей, расходы — 2 трлн 307,6 млрд рублей.

В январе доходы федерального бюджета РФ составили 1,30 трлн рублей, расходы — 1,11 трлн рублей.

Федеральный бюджет за первый месяц 2018 года был исполнен с профицитом на сумму 189 млрд 312,4 млн рублей или 2,8% ВВП.

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Как сообщало ИА REGNUM, дефицит федерального бюджета за 2017 год составил 23 мдрл 398,6 млн рублей или 0,4% ВВП.

Напомним, ранее глава Минфина Антон Силуанов прогнозировал по итогам 2018 года профицит федерального бюджета в размере 2% ВВП.

В федеральном законе о бюджете на 2018 год предусмотрен дефицит в размере 1,3% ВВП.

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