На Ставрополье объявили о создании первого государственного агропарка

Ставрополь, , 11:08 — REGNUM К созданию первого из восьми государственных агропарков приступили на Ставрополье. Об этом сообщило министерство имущественных отношений края 13 марта.

Как сообщается, первый государственный агропарк появился в Ипатовском городском округе. Он займет территорию в более чем 31 тыс. гектаров — участок уже передан в краевую собственность из федеральной по поручению президента Владимира Путина.

Главной целью создания агропромышленного парка в Минимуществе края называют повышение инвестиционной привлекательности округа, формирование механизмов эффективного удовлетворения спроса инвесторов на площадки, подготовленные к размещению объектов агропромышленной сферы, логистики, соответствующего сервиса, а также развитие предпринимательства в сельской местности, создание новых рабочих мест, стимулирование конкуренции на продовольственном рынке. Ипатовский городской округ для реализации этого проекта выбран неслучайно — по мнению специалистов, территория является хорошей площадкой для реализации инвестпроектов в сфере АПК.

Как сообщил министр имущественных отношений Алексей Газаров, завершить создание первого в крае агропарка планируется к середине этого года. Всего же на территории края планируется создать восемь агропарков.

Агропарк в Ипатовском городском округе станет первым государственным агропарком. Однако в целом у Ставрополья уже есть опыт создания подобных структур. Так, в 2015 году в Минераловодском районе начал работу агропромышленный парк «Ставрополье», ставший крупнейшим в России.

Добавим, что в июле прошлого года ставропольские депутаты одобрили изменения в закон края «О региональных индустриальных, туристско-рекреационных и технологических парках», которые регулируют создание региональных агропромышленных парков.

Между тем, как сообщало ИА REGNUM, при создании регионального агропарка у краевых властей возникли сложности. Переговоры о передаче земли из федеральной собственности в краевую велись с 2015 года. В итоге в начале 2017 года земельные участки общей площадью 115 тыс. гектаров под агропарки были переданы Ставрополью еще. Однако 27 января 2017 года Арбитражный суд Ставропольского края принял обеспечительные меры в виде запрета правительству края совершать какие-либо действия по распоряжению земельным участком в 31 тыс. га.

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