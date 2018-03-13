Завелись, поехали: в 2018 году ожидается оживление авторынка

Москва, , 10:39 — REGNUM Начало 2018 года оказалось благоприятным для розничных продаж автомашин в России, как отечественных, так и зарубежных, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Николай Ширяев.

«Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в феврале 2018 года выросли на 24,7% до 133,177 тыс. машин по данным Комитета автопроизводителей АЕБ. В январе рост продаж составлял 31,3%, в декабре 14%», — привел цифры эксперт.

По итогам всего 2017 года продажи выросли на 11,9%. В январе-феврале продажи легковых автомобилей и LCV увеличились на 27,5% до 235,641 тыс. штук. В феврале российский автомобильный рынок продолжил демонстрировать здоровое развитие, продолжая непрерывный рост до солидных 12 месяцев подряд.

«Более чем 27% улучшение в первые два месяца 2018-го — впечатляющий момент для рынка, уставшего от плохих новостей, поступавших еще год назад.

Двигаясь вперед, можно отметить, что прогноз рынка остается положительным, но разумно ожидать, что восстановление, при сравнении результатов год к году будет замедляться за счет роста базы, который начался в марте 2017 года.

Такой прогноз сделал председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер, чьи слова приводятся в сообщении этой ассоциации», — пояснил Ширяев.

Как видно, сохраняющаяся позитивная динамика продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России говорит о продолжающемся оживлении потребительской активности российских граждан, которая выступает одним из драйверов экономического роста.

«В обозримой перспективе, то есть в течение 2018 года, стоит ожидать, что оживление в секторах малого и среднего бизнеса положительно повлияют на продажи в российском сегменте легких коммерческих автомобилей.

Сектор производства машин тянет за собой десятки смежных отраслей, а также показывает уровень спроса на хорошую жизнь, отсюда можно подытожить — кризис в стране, психологический точно, уже преодолен», — считает эксперт.

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