Первый модернизированный Ил-76МД-М передан Минобороны России

Москва, , 10:40 — REGNUM Первый модернизированный самолет Ил-76МД-М передан Министерству обороны России в рамках выполнения контракта от 2013 года, сообщает 13 марта пресс-служба Авиационного комплекса им. С.В. Ильюшина (ПАО «Ил»).

"Работы по модернизации строевых Ил-76МД Военно-транспортной авиации до облика Ил-76МД-М проводились по заданию Воздушно-космических сил РФ», — пояснил вице-президент ПАО ОАК по транспортной авиации, генеральный директор ПАО «Ил» Алексей Рогозин.

Указанный самолет стал первым из числа модернизированных, на его борту установлено новейшей радиоэлектронное оборудование и пилотажно-навигационный комплекс. Цель такой модернизации — продлить ресурс транспортника и обеспечить его современными средствами навигации и связи. Кроме того, на самолетах будет заменено оборудование, которое уже не производится.

Ил-76МД-М получил новое светотехническое, десантно-транспортное и бытовое оборудование, а также средства обороны и связи. На самолете установлено оптико-электронная визирная система и двигатели самолета Д-30КП также доработаны с целью продления их ресурса. Таким образом, срок службы самолета увеличен на 15 лет.

Добавим, первый полет на опытном Ил-76МД-М был совершен в феврале 2016 года.

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