Под проекты ТОР «Курилы»: на Шикотане построят две электростанции

Южно-Сахалинск, , 09:42 — REGNUM Для обслуживания строящегося рыбокомбината на территории опережающего развития (ТОР) на острове Шикотан в Сахалинской области построят две дизельные электростанции, заявил 12 марта губернатор региона Олег Кожемяко.

По его словам, на Шикотане рыбокомбинат «Островной», вошедший в состав ТОР как резидент, реализует большой проект — строит новое предприятия, при этом рядом строится еще один рыбокомбинат.

«Общая мощность потребляемой энергии равна порядка 30 МВт. Поэтому мы на первом этапе договорились с инвесторами, что они построят свои энергомощности», — заявил Кожемяко.

Глава региона добавил, что первая дизельная электростанция мощностью 5 МВт будет открыта в сентябре 2018 года, вторую планируют открыть в следующем году.

«Мы, безусловно, компенсируем резидентам ТОР часть затрат за эти энергомощности. Возможно, возьмем их себе на баланс», — отметил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в селе Малокурильское на острове Шикотан к концу 2018 года может заработать новый современный консервный завод, а также здесь обеспечат энергобезопасность на десятки лет вперед.

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