Строительство эллинга Северной верфи планируется завершить в 2019 году

Санкт-Петербург, , 09:41 — REGNUM Строительство нового эллинга Северной верфи (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) может быть завершено уже летом 2019 года, сообщил 12 марта президент корпорации Алексей Рахманов во время общения со студентами Санкт-Петербургского Государственного морского технического университета, передает телеканал Санкт-Петербург.

По словам Рахманова, в настоящее время проект по модернизации Северной верфи находится в активной фазе. Там будет построен крупнейший эллинг, выстой 75 метров длинной 250 метров с двумя построечными местами.

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Судостроительный комплекс будет предназначен для создания афрамаксов — танкеров, предназначенных чаще всего для перевозки сырой нефти и других жидких грузов, а также газовозов.

На встрече Рахманов выразил уверенность, что первые крупногабаритные изделия верфь начнет выпускать уже в конце 2019 года. При этом глава ОСК сообщил, что на данный момент неизвестно, какие конкретно суда — военные или гражданские — будут строиться в новом эллинге в первую очередь.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что строительство нового эллинга началось в 2017 году. Всего на Северной верфи будет построено несколько объектов (на Корабельной улице, 6). В их число входят построечно-спусковой комплекс, стапельная площадка с эллингом и крановым оборудованием для судов длиной до 260 м и весом до 25 тысяч тонн.

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