«Нафтогаз» оценил сумму иска к России по активам в Крыму

Киев, , 09:20 — REGNUM Сумма иска Украины к России по активам в Крыму с учетом процентов достигает $8 млрд, написал коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко на своей странице в Facebook.

«Уже в этом году можем выиграть до $8 млрд. Иск о компенсации ущерба. Что возникнет при возврате этих активов — это отдельный вопрос, — написал Витренко. — Ответчик — государство РФ. $5 млрд было без процентов, $8 млрд — с ожидаемыми процентами».

Напомним, в сентябре 2017 года пресс-служба «Нафтогаза» сообщила о подаче иска против «Газпрома» в трибунал, сформированный при Постоянной палате третейского суда в Гааге. Украинская сторона намерена возместить «убытки, причинённые незаконным захватом Россией активов группы компаний в Крыму».

Ранее Витренко заявил, что «Нафтогаз Украины» может увеличить сумму своих требований по иску к российскому «Газпрому», поданному в связи с потерей активов в Крыму, до $8 млрд. При этом в «Нафтогазе» рассчитывают, что решение Гаагского суда будет объявлено до конца 2018 года.

«К тому времени будет $5 млрд плюс $2 млрд процентов уже набежало, плюс ещё набежит миллиард, то есть будет приблизительно $8 млрд», — отмечал тогда Витренко.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, два арбитражных спора «Газпрома» с «Нафтогазом» длились в Стокгольмском арбитраже с 2014 года. Речь идет о судебном разбирательстве по долгам за газ — с июня 2014 по декабрь 2017 года, и по контракту на транзит — с октября 2014 по февраль 2018 года.

По первому разбирательству «Нафтогаз» должен заплатить «Газпрому» $2,07 млрд, а по второму «Газпром» — «Нафтогазу» $4,63 млрд. Российская компания не согласна с двумя этими решениями и подает апелляции.

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