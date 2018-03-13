СМИ: в 2018 году лицензий могут лишиться еще 60 банков

Москва, , 09:22 — REGNUM Процесс оздоровления банковского сектора, в котором активную роль занимает Банк России, продолжится, в текущем году лишиться лицензий могут еще 60 банков, сообщает 13 марта РБК со ссылкой на доклад аналитической группы «Эксперт РА».

В докладе «Прогноз развития банковского сектора в 2018 году: кризис бизнес-модели» отмечается, что неэффективные инструменты управления используют порядка 25% всех банков в России. Это приведет к тому, что в течение года рынок покинут шесть десятков банков, среди которых пять банков входят в топ-50 банков по размеру активов.

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Главные проблемы банков, на которые указывают аналитики, — это отсутствие возможности направлять средства в доходные активы, возможная утрата доступа к основному бизнесу, и недостаток на покрытие убытков по ссудам.

«Наиболее неустойчивыми будут кэптивные банки со слабым корпоративным управлением, а также банки с повышенной зависимостью бизнеса от одного источника дохода, узкой группы клиентов либо экономической конъюнктуры отдельного региона или отрасли», — пояснили в агентстве.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в 2017 году Центробанком РФ были приняты решения об отзыве лицензий у 46 российских банков. Это почти вдвое, чем годом ранее.

Наиболее активно ЦБ РФ начал применять политику отзыва лицензий у банков в 2013 году, тогда же 32 банка прекратили свою работу. В 2014 году ЦБ отозвал лицензии у 86 кредитных организаций, в 2015 — у 93, а в 2016 — у 97 банков.

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