Рубль стал заложником обстоятельств

Москва, , 09:12 — REGNUM 13 марта утренние попытки продолжить подъем не принесли успеха рублю, который быстро сменил вектор движения и перешел в оборонительную позицию, снизившись против доллара и евро в среднем на 0,5%, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев.

«На тестировании локальной поддержки в районе 56,50 руб. доллар встретил покупателей и вернулся к уровням вблизи 57 рублей», — отметил эксперт.

Несмотря на то, что американская валюта ослабла на международном рынке Форекс, рубль не сумел воспользоваться ситуацией и вернулся к снижению.

«Прежде всего, этому способствовала динамика нефти, которая в условиях отсутствия прочих значимых драйверов служит «путеводителем» для российской валюты. Brent не смогла отстоять уровень $65 и в моменте даже приближалась к отметке $64.

Основной фактор давления на котировки — все тот же: опасения роста добычи в США, усилившиеся после пересмотра прогноза минэнерго США в сторону повышения», — пояснил Ковалев.

Не способствует росту привлекательности рубля и внешняя политика. Накануне ЕС сообщил, что продлевает антироссийские санкции еще на полгода. Такое решение не стало большой неожиданностью для игроков, но все же усилило давление на рубль, как и планы Лондона ввести свои санкции в отношении Москвы из-за дела Скрипаля.

«13 марта с утра отмечается небольшой спрос на доллар, а Brent остается под давлением. Такое сочетание факторов говорит в пользу дальнейшего отступления «россиянина».

Однако во второй половине дня внести коррективы в ход торгов могут данные по инфляции в США, которые повсеместно зададут вектор движения доллару. Слабые показатели могут сыграть на руку рублю за счет потенциальных распродаж американской валюты», — считает эксперт.

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