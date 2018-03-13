«Алроса» заявила о досрочном погашении части банковских кредитов

Якутск, , 09:31 — REGNUM Российская алмазодобывающая компания «Алроса» заявила о погашении банковских кредитов в размере 450 млн долларов США. Как отмечается на официальном сайте компании, 250 млн долларов были выплачены досрочно.

Кредитные средства были привлечены у Росбанка и Райффайзенбанка в декабре 2017 года. За счёт средств, полученных в результате аукциона по продаже газовых активов компании, долг «Алроса» сократился на 27% — до 1,17 млрд долларов США.

«В результате эффект от экономии на процентных платежах составит $9 млн и позитивно отразится на финансовых результатах «Алроса» за 2018 год», — пояснил заместитель генерального директора компании Алексей Филипповский.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о выдвижении восьми кандидатов в наблюдательный совет «Алроса». Помимо действующих пяти членов совета, предложены три новых участника: замминистра финансов РФ Алексей Моисеев, гендиректор Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Леонид Петухови помощник руководителя Росимущества Илья Елизаров.

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