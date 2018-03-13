Нацбанк Украины: Инфляция по-прежнему выше прогнозируемого уровня

Киев, , 08:54 — REGNUM Инфляция на Украине остается выше прогнозируемого уровня, заявили в Национальном банке Украины (НБУ), сообщает 13 марта УНИАН.

Согласно сообщению, в феврале 2018 года инфляция на Украине сократилась с 14,1% в январе до 14%. Однако существенного снижения нет и не предвидится в ближайшее время. По данным НБУ, в украинской экономике сохраняется значительное инфляционное давление, но укрепление гривны позволяет сдержать рост инфляции.

Также регулятор отмечает, что к середине 2019 года инфляция может вернуться в целевой диапазон благодаря жестким монетарным условиям.

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Напомним, с октября 2017 года НБУ четыре раза повышал учетную ставку, на сегодня она составляет 17%. При этом, по словам главы совета НБУ БогданаДанилишина, инфляция в 2018 году сильно сказалась на всех основных группах товаров.

Так, плата за содержание домов увеличилась за два месяца на 52,4%, цены на фрукты — на 41,6%, яйца — на 38,3%, электроэнергию и мясные продукты — на 28,1%. Только сахар подешевел. Данилишин так же считает, что в 2018 году НБУ не сможет привести показатели инфляции к прогнозируемым.

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