В наблюдательный совет «Алроса» выдвинули три новых кандидата

Якутск, , 08:52 — REGNUM В наблюдательный совет алмазодобывающей компании «Алроса» правительством РФ выдвинуты восемь кандидатов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, сообщается 12 марта на официальном сайте правительства России.

Среди выдвинутых кандидатов пятеро действующих членов совета. Это министр финансов Антон Силуанов, президент «Алроса» Сергей Иванов, председатель правления ПАО «Сибур» Дмитрий Конов (предложенный в качестве независимого директора), гендиректор Фонда развития Дальнего Востока Алексей Чекунов и гендиректор Российского фонда прямых инвестицийКирилл Дмитриев.

Также в совет предложили трёх новых членов: замминистра финансов РФ Алексей Моисеев, гендиректор Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспортаЛеонид Петухов и помощник руководителя Росимущества Илья Елизаров.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее компания планировала избавиться от своих газовых активов. Заявки на участие в аукционе направили «Башнефть» и структуры «Роснефти» — «РН-Холдинг» и «РН-Газ». Позднее «Роснефть» отказалась от участия, заявив, что сомневается в заявленной оценке объёмов месторождения. В итоге в спор вмешалась ФАС, назначив проверку условий конкурса. В феврале 2018 года аукцион провели повторно.

Российской Федерации принадлежит 33,02% акций «Алроса».

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