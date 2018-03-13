Экономика Карабаха выросла на рекордное с 2004 года значение

Степанакерт, , 08:44 — REGNUM По итогам 2017 года рост ВВП Нагорного Карабаха (Республика Арцах) составил 15,6%. В рыночных ценах объем ВВП составил 272 млрд драмов или $564 млн, сообщает Национальная статистическая служба непризнанной республики.

На темпы роста ВВП на 11,7% способствовала промышленность, в том числе энергетика, на 3,7% — рост объемов торговли и сферы услуг, на 0,9% — сельское хозяйство и на 0,1% — капитальное строительство.

За отчетный период объем торговли возрос на 14,7%, услуг — на 10,7%. Объем внешней торговли возрос на 31,5%, до порядка $445 млн. При этом экспорт возрос на 93% ($156,6 млн), а импорт — на 12,1% ($287,8 млн). Объем средней номинальной зарплаты увеличился несущественно — на 1,8%, составив 155,4 тыс. драмов (около $322). ВВП на душу населения по итогам 2017 года составил $3 844, в то время как годом ранее он составлял $3 282.

По итогам переписи от 2015 года, население Нагорного Карабаха составляет порядка 140 тысяч человек

Больший рост экономика Нагорного Карабаха зафиксировала в 2003—2004 гг. — 20% и 18% соответственно. В 10-е годы рост экономики фиксировался на уровне 9−10%. За последние 10 лет объем внешней торговли республики вырос на 50%.