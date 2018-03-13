В Москве число автомобилей каршеринга достигло 6500

Москва, , 08:32 — REGNUM В Москве количество автомобилей краткосрочной аренды каршеринга достигло 6500, сообщается на портале мэра Москвы.

С начала 2018 года на автомобилях каршеринга (кратковременная аренда машин с поминутной тарификацией) горожане совершили около 1,5 млн поездок.

По словам руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова, москвичи пользуются каршерингом около 25 тыс. ра зв сутки.

Парк городского каршеринга продолжает расширяться. Так, в январе 3018 года Москве появилось еще 2000 автомобилей.

«Благодаря тому, что машины арендуют несколько водителей в сутки, в столице снижается нагрузка на дороги. Автомобили соответствуют всем необходимым требованиям», — отметил Ликсутов.

Городской каршеринг включает 14 операторов: «Делимобиль», Car5, «Карусель», «Яндекс.Драйв» и др.

Парк городского каршеринга продолжает расширяться. Так, только в январе 3018 года Москве появилось еще 2000 автомобилей.

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Как сообщало ИА REGNUM, клиенты оператора «Яндекс.Драйв» смогут оплатить услуги каршеринга по фиксированной цене. Сервис начал действовать в Москве во второй половине февраля.

Напомним, проект «Московский каршеринг» запустили около двух лет назад, в начале осени 2015-го. Стоимость аренды зависит от выбранной компании, но в среднем составляет от шести до 10 рублей в минуту.

Стоит отметить, что автомобили каршеринга можно бесплатно оставлять на городских платных парковках. В системе каршеринга уже зарегистрированы более 1 млн человек.

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