Иностранцы едут в Магадан — своих квалифицированных кадров не хватает

Магадан, Магаданская область, , 08:19 — REGNUM Работающие в Магаданской области недропользователи жалуются на кадровый голод и дороговизну электричества. Проблема необходимости выпуска собственных, востребованных в экономике области специалистов стоит в регионе остро. Колыме нужен горный техникум и привозные кадры, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

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Министр образования области Анжела Шурхно пообещала недоропользователям в рамках исполнения поручения президента РФ перевести регион на подготовку кадров по наиболее востребованным и перспективным специальностям и рабочим профессиям. Ведомством уже определён ТОП-50 самых нужных на Колыме профессий. В этом списке есть в том числе геологи, обогатители, инженеры, которых могли бы обучать в горном техникуме.

А пока гендиректор ОАО «Сусуманзолото» Александр Чугунов констатировал, что квалифицированных кадров не хватает.

«На нашем предприятии большая часть сотрудников — граждане РФ, значительная часть из них жители Магаданской области, но имеющиеся трудовые ресурсы не позволяют нашему предприятию развиваться. Приходится привлекать зарубежную рабочую силу. Пока без них мы не можем обойтись», — цитировало главу золотодобывающего предприятия ИА MagadanMedia.

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Ещё одной проблемой директор «Сусуманзолота» назвал высокую стоимость стоимости электроэнергии. По словам Александра Чугунова, цены на энергоресурсы начали подниматься и вынуждают золотодобытчиков нести дополнительные расходы. Для компании «Сусуманзолото», например, это ещё около 40 млн сверх привычной суммы.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2017 года президент РФ Владимир Путин в рамках третьего Восточного экономического форума распорядился разработать программу по подготовке кадров для удовлетворения потребности работодателей и инвесторов на Дальнем Востоке.

«Особый упор сделать на развитии образования, профессиональной ориентации, поддержке молодежи на рынке труда. Речь идёт, в том числе, об открытии на Дальнем Востоке филиалов и профильных кафедр ведущих вузов России. Их работу, подготовку специалистов необходимо тесно интегрировать с ключевыми отраслями экономики и социальной сферы», — распорядился глава государства.