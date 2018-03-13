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МФВ прогнозирует инфляцию в Венесуэле 13 000%

Экономика

Шеф департамента МВФ по Латинской Америке предоставил доклад по ситуации в регионе

МФВ прогнозирует инфляцию в Венесуэле 13 000%
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Инфляция

Каракас, 13 марта 2018, 08:07 — REGNUM  Шеф департамента Международного валютного фонда по Латинской Америке Алехандро Вернер заявил 12 марта, что в течение 2018 года экономику Венесуэлы ожидает снижение на 15%, а инфляция достигнет отметки 13 000%. Об этом сообщает портал Noticiero Digital.

«Венесуэла испытывает значительный дисбаланс в микроэкономике и асимметрию в макроэкономике, которые усугубляются крахом экспорта нефти», — рассказал Вернер в докладе о об экономическом положении в регионе.

По его словам, прогнозы показывают, что инфляция по итогам текущего года достигнет 13 000% за счет денежного финансирования глубокого бюджетного дефицита и потери доверия к национальной валюте.

Согласно ноте, выпущенной 8 января 2018 года Ассоциацией трейдеров развивающихся рынков, долговые ценные бумаги, выпущенные Венесуэлой, технически находятся в состоянии дефолта.

В начале января 2017 года страна располагала $9,7 млрд, обеспеченных запасами нефти, и в течение года Венесуэла вынуждена была возместить $1,47, а в 2018 году уже $8 млрд. Агентства S&P и Fitch объявили Венесуэлу и ее государственную нефтегазовую компанию PDVSA пребывающими частично в состоянии дефолта.

Общий уровень инфляции в переживающей экономический кризис стране по итогам 2017 года составил 2616%.

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Политический кризис в Венесуэле
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