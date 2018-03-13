Сахалин вернёт изъятые 26 миллиардов и обустроит Курилы: Минвостокразвития

Южно-Сахалинск, , 08:10 — REGNUM Сахалин вернёт 26 млрд рублей, ранее распределенных в федеральный бюджет. Также островной регион дополнительно получит 12 млрд рублей на реализацию государственных программ. Курилы Россия готова развивать самостоятельно — без совместной хозяйственной деятельности с Японией. Все эти новости озвучил министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка в ходе прошедшего на Сахалине инвестиционного совета, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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26 млрд рублей поступят в регион в виде федеральных субвенций. Они предназначены для строительства больниц, школ, детских садов, учреждений культуры, спорта, объектов транспорта и энергетики. Решение об этом, заверил министр, приняло руководство страны.

На Сахалине в ближайшие годы, по словам главы Минвостокразвития, будет построен 101 новый объект. В ближайшее время свет увидит правительственный документ, определяющий порядок доведения этих средств до островного региона.

«Программа по развитию Сахалина и Курил на ближайшие годы обширна. Это строительство 15 школ, объектов ЖКХ, транспорта, детских садов, жилья, поликлиник и больниц, спортивных комплексов, благоустройство городов и сел. Большой объём работ запланирован по развитию Курильских островов. Например, будет проведена реконструкция центральной районной больницы в Южно-Курильске, отремонтированы дороги, серьезно модернизированы электрические сети на островах. В Северо-Курильске будет построен корпус лечебного учреждения», — сообщил губернатор Сахалина Олег Кожемяко.

Министр по развитию Дальнего Востока в ходе инвестсовета подчеркнул, что Россия готова сама, без участия японской стороны, развивать Курилы ускоренными темпами.

«У нас был в конце прошлого года День японского инвестора, приезжали министр экономики Японии, министр по развитию торгово-экономических связей с РФ господин Сэко. Все вопросы совместной хозяйственной деятельности рассматривались. Мы обратили внимание наших японских партнеров на то, что мы готовы двигаться быстрее. Единолично», — сказал Галушка.

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Жители Сахалина активно обсуждают последние новости и… выражают недоверие. Кто упрекнет людей в том, что они уже не верят в обещания? Стоит вспомнить, сколько раз федеральный центр, громко провозглашая усиленное финансирование и развитие Курил, в скором времени это финансирование беспощадно резал.

Например, в декабре 2017 года стало известно, что вместо 6,7 млрд рублей Курилы получат лишь 2,12 млрд. Ранее, еще в 2016 году островные депутаты сообщали, что финансировать развитие островов региональному бюджету приходится практически в одиночку — федеральный центр финансирование практически прекратил.

В январе 2018 года сахалинские власти объявили о намерении провести ревизию курильской программы.

«В 2017 году мы ввели в строй 10 объектов на Курилах, 7 по ФЦП, 3 внепрограммных. К сожалению, по ряду объектов средства освоены не в полном объёме по самым разным причинам. Это и плохо налаженная работа муниципалитетов по территориальному планированию, нехватка кадров, недоработки областных чиновников, которые не вовремя размещают заказы. Но самая большая проблема — недостаточно развитый строительный комплекс Курильских островов и проблемы с доставкой материалов», — сообщал в январе замминистра экономического развития Сахалина Сергей Карпенко.

Однако областные депутаты тогда обратили внимание на, по их мнению, куда более серьезную проблему:

«Это уже четвертая по счету ФЦП по развитию Курил. И ни одна со времен Ельцина не была полностью реализована», — говорили депутаты.

Будет ли реализована очередная программа, получат ли Сахалин и Курилы обещанные миллиарды — покажет время.

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Как сообщало ИА REGNUM, развитие ДФО стало столь модной темой, что рецепты процветания и заселения этой, по мнению многих московских чиновников и политиков, «безлюдной» земли предлагают наперебой. Политик Лимонов предлагал ввести в УК РФ статью «ссылка на Дальний Восток». Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести сначала на Сахалине, а затем на всем Дальнем Востоке безналоговую зону.

Развитие Сахалина во всей дальневосточной повестке — одна из самых популярных тем. Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев предлагал сделать островной регион «полигоном для отработки новых инструментов развития».

Кстати, ещё в конце января 2018 года полпред пообещал, что на реализацию сахалинских проектов поступят из федерального бюджета 25 млрд рублей. Федеральный бюджет оказался щедрее — ровно на миллиард.