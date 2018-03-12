В Алтайском крае теплоэнергетики Бийска готовятся к ремонтной кампании

Бийск, Алтайский край, , 05:08 — REGNUM В 2018 году энергетики БийскэнергоТеплоТранзит (входит в состав Сибирской генерирующей компании (СГК) планируют замену протяженного участка магистрального трубопровода в центре Бийска и текущий ремонт на квартальных теплосетях общей протяженностью более 1 км.

Как сообщает управление по внешним связям СГК, в данных момент предприятие завершает процедуры по закупке необходимых материалов и уже во второй половине апреля планирует перейти непосредственно к ремонтным работам. Как объяснили специалисты компании, объем запланированных мероприятий в рамках предстоящей ремонтной кампании будет сопоставим с фактическими объемами произведенных работ прошлого года.

В планах бийских энергетиков СГК — капитальный ремонт участка теплосети в центральной части Бийска с полной заменой 265 метров трубопровода большого диаметра от пер. Коммунарский до здания городской администрации.

Текущие ремонты будут выполнены на квартальных сетях, пролегающих по ул. 1-й Военный Городок, пер. Телеграфный, ул. Виктора Петрова, ул. имени Героя Советского Союза Трофимова, ул. Александра Радищева и ул. Михаила Ломоносова.

Теплоэнергетики также продолжат реализацию инвестиционной программы по реконструкции отдельных участков трубопровода и строительству тепловых сетей в связи с необходимостью технологического присоединения новых потребителей тепла. В 2018 году новые квартальные сети будут присоединены к районам Трест, Вокзал, Центр, Зеленый Клин.

Напомним, в 2017 году компанией БийскэнергоТеплоТранзит в рамках инвестиционной программы было реализовано два крупномасштабных проекта: реконструкция участка теплосети по ул. Докучаева и изменение типа тепловой камеры ТК-81, расположенной на проезжей автомагистрали в районе Зеленый Клин. Оба проекта имели большую социальную значимость, поскольку способствовали улучшению качества предоставляемых услуг населению и развитию городской инфраструктуры.