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Нижегородским гостям FIFA 2018 осветят путь фонарями: объявлен тендер

Экономика

Ремонт систем освещения проведут по пути следования «основных клиентских групп» чемпионата мира по футболу за счёт бюджета области

Нижний Новгород, 13 марта 2018, 07:09 — REGNUM  В Нижнем Новгороде к предстоящему чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в рамках программы по подготовке города к этому событию отремонтируют системы наружного освещения на проспекте Ленина. На эти цели в областном бюджете запланировано 5 638 047,98 рубля. Аукцион пройдёт 2 апреля 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Заказчиком тендера является муниципальное предприятие Нижнего Новгорода «Инженерные сети», но работы пройдут по программе подготовки к проведению чемпионата Мира по футболу FIFA 2018. Освещение территории запланировано «с помощью фонарных столбов или мачт освещения по маршруту следования основных клиентских групп». Ремонт будет проведён в границах проспекта Ленина — от Комсомольской проходной до площади Киселева.

Исполнитель должен будет начать работы с апреля 2018 год и закончить за десять дней. Он должен поставить светильники GALAD Волна LED-200-ШБ2/У50 или их эквивалент.

Напомним, расходы России на подготовку городов, принимающих игры чемпионата по футболу, которые пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года, составят 638,8 млрд рублей. В бюджете Нижегородской области на подготовку столицы региона к играм заложено почти 2,5 млрд рублей. Город примет шесть матчей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, кроме освещения, оформления города информационными панелями, строительства стадиона траты запланированы ещё по ряду статей. В частности, до середины мая планируется отремонтировать многоквартирные дома, которые находятся по «гостевому маршруту», а для 19 аварийных зданий будут сделаны фальш-фасады. На последние потратят 9,2 млн рублей, а ремонт обойдётся свыше 318 млн рублей.

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Чемпионат мира по футболу-2018 в России
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