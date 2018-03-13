Трамваи на 340 миллионов: в Казани объявлен тендер

Казань, , 06:35 — REGNUM Обновление трамвайного парка Казани происходит со странностями — тендер на приобретение 20 новых вагонов был остановлен на стадии определения поставщика, но тут же объявлен идентичный ему новый. Начальная цена аукциона, определить победителя по которому должны 2 апреля 2018 года, составляет 340 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Тендер объявило муниципальное унитарное предприятие «Метроэлектротранс» города Казани, единственным учредителем которого является комитет по управлению коммунальным имуществом администрации Казани. Предприятие было создано в апреле 2004 года для организации городских перевозок.

Всего планируется приобрести 20 вагонов стоимостью по 17 млн рублей каждый. Поставка должна пройти в несколько этапов по пять единиц на каждом из них: до 10 июня 2018 года — первая партия, до 31 августа — вторая, до 30 сентября — третья и до 15 ноября 2018 года — последние пять вагонов. Для покупки планируется задействовать собственные средства МУП.

Приобрести должны четырехосный трамвайный вагон с переменным уровнем пола.

«Вагон трамвайный пассажирский, односекционный, с двумя моторными тележками и переменным уровнем пола предназначен для внутригородских перевозок пассажиров на трамвайных линиях с шириной колеи 1524 мм и продольным уклоном до 0,090 протяженностью не более 1000 м», — отмечается в техническом задании.

В первой закупке указано, что «определение поставщика отменено». Каких-либо жалоб в тендере не размещено, нет данных и на сайте антимонопольного ведомства, но 12 марта 2018 года тот же МУП объявило абсолютно идентичный тендер.

Напомним, до конца 2018 года в столице Татарии планируют полностью обновить весь трамвайный парк. На конец февраля на старые вагоны приходилось 10% всего парка. Часть транспорта обновили в рамках тендеров, объявленных в 2017 году.