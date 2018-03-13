Трамп поторопил Трюдо с переговорами по НАФТА

Вашингтон, , 05:39 — REGNUM Президент США Дональд Трамп в ходе переговоров с канадским премьер-министром Джастином Трюдо заявил, что переговоры по Североамериканскому соглашению о свободной торговле (НАФТА) нужно скорее завершать, сообщили в пресс-службе Белого дома.

«Президент Трамп подчеркнул важность скорейшего завершения текущих переговоров по НАФТА с целью обеспечения работоспособности обрабатывающей промышленности в США и в Северной Америке, а также для защиты экономической и национальной безопасности США», — сообщили в пресс-службе.

Напомним, НАФТА действует с 1 января 1994 года. Участники соглашения — США, Канада и Мексика.

Оно нацелено на ликвидацию барьеров в сфере торговли и инвестиций между участниками договора при помощи устранения таможенных и паспортных барьеров, привлечение инвестиций, создание единого континентального рынка.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, переговоры по НАФТА находятся в кризисе. Во время избирательной кампании Трамп заявлял о намерении выхода Вашингтона из «невыгодного» НАФТА, а затем согласился «остаться» на более выгодных условиях.

29 января мексиканский министр экономики Ильдефонсо Гуахардо Вильярреаль заявил, что в ходе последнего раунда переговоров по НАФТА все участники процесса наконец «почувствовали прогресс».

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