В Удмуртии проезд по мостам через Каму и Буй подешевеет не для всех

Ижевск, , 00:28 — REGNUM В Удмуртии снизится стоимость проезда по мостовым переходам через Каму и Буй с 15 по 30 марта. Снижение тарифа будет действовать только для легковых автомобилей и только в будние дни, сообщили ИА REGNUM в компании — операторе скоростных автомагистралей «Региональная инвестиционная компания».

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При тарифе в размере 250 рублей стоимость проезда по мосту через Каму в указанный период для легковых автомобилей составит 150 рублей. При этом в выходные дни цена проезда не изменится. Также снизится стоимость проезда при использовании двух мостов — с 400 до 300 рублей.

Напомним, проект строительства мостовых переходов через Каму и Буй был запущен в октябре 2013 года, когда было подписано концессионное соглашение. Стоимость строительства оценивается в 14 млрд рублей. По концессионному соглашению более 10 млрд рублей — средства инвестора, 2,5 млрд рублей — средства инвестиционного фонда РФ и около 1,3 млрд рублей — средства бюджета Удмуртии. В соответствии с соглашением после завершения строительства объект передается концессионеру — ООО «Региональная инвестиционная компания» на 49 лет для взимания платы. Однако в случае недостаточного сбора средств компенсировать выпадающие доходы будут из республиканского бюджета.

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В октябре 2017 года глава Удмуртии Александр Бречалов назвал Камский мост «проектом будущего», но в то же время он отметил, что мосты могут стать дополнительной нагрузкой для регионального бюджета в связи с ошибками в расчетах по прогнозному графику.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, во время строительства объекта, еще до запуска движения, тариф на проезд по мостовым переходам устанавливался дважды. Тариф, установленный в третий раз, был почти на 25% ниже предыдущих, он действовал с 26 августа до ноября 2017 года, с этого момента с водителей стали брать плату при использовании мостов.

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С момента запуска движения тариф увеличился в ноябре 2017 года, затем с 10 января 2018 года.