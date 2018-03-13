Азербайджан выполняет обязательства ОПЕК+ по сокращению добычи нефти

Баку, , 00:25 — REGNUM Суточный объем добычи нефти в Азербайджане в феврале 2018 года составил 806 тыс. баррелей, отмечается в сообщении министерства энергетики республики.

«Ежесуточный объем добычи нефти в феврале в Азербайджане составил 806 тыс. баррелей, из которых 751 тыс. баррелей пришлось на сырую нефть, 55 тыс. баррелей — на конденсат», — отмечается в информации.

Согласно договоренностям, Азербайджан обязался сохранять ежесуточный объем добычи нефти на уровне 834 тыс. баррелей в сутки.

«Таким образом, в феврале 2018 года Азербайджан выполнял взятые обязательства (в рамках ОПЕК+) по сокращению добычи», — отмечает минэнерго.

По данным ведомства, в 2017 году среднесуточная добыча нефти по республике составила 781,9 тыс. баррелей. В январе 2018 года в Азербайджане суточная добыча нефти составляла 814,6 тыс.

В Минэнерго также сообщили, что ежесуточный объем экспорта сырой нефти из Азербайджана в феврале 2018 года составил 621,3 тыс. баррелей, 55 тыс. баррелей конденсата и 20,4 тыс. баррелей нефтепродуктов.

10 декабря 2016 года состоялось министерское заседание стран ОПЕК и стран, не входящих в картель. По итогам встречи страны подписали соглашение о согласованном снижении объемов добычи нефти. Сокращение добычи для стран ОПЕК составляет порядка 1,2 млн баррелей в сутки, что соответствует уровню добычи в 32,5 млн баррелей в сутки. Страны, не входящие в ОПЕК, снижают объемы добычи нефти на 558 тыс. баррелей в сутки. При этом Азербайджан обязался сократить ежесуточный объем добычи нефти на 35 тыс. баррелей. Соглашение было заключено на I-ое полугодие 2017 года и предусматривало возможность продления его сроков, сообщает «Интерфакс».

Страны ОПЕК и ОПЕК+ в ходе 172-ой министерской встречи в Вене 25 мая 2017 года договорились о продлении указанного соглашения на 9 месяцев (до конца марта 2018 года), в ходе министерской встречи в Вене 30 ноября 17 года — договорились о продлении данного соглашения до конца 2018 года.

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