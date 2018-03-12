В Мордовии по итогам февраля – дефляция

Саранск, , 23:56 — REGNUM В Мордовии по итогам февраля зафиксирована дефляция в размере 0,02%. С начала года потребительские цены в республике увеличились на 0,2%, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Мордовиястата.

В течение месяца наиболее значительно снизились цены на продовольственные товары — на 0,1%, непродовольственные товары подешевели на 0,05%. При этом стоимость услуг увеличилась на 0,1%.

С начала года в группе продовольственных напротив зафиксирован максимальный темп роста цен — 0,3%. Стоимость непродовольственных товаров в январе-феврале выросла на 0,1%, аналогичный рост наблюдается и в группе услуг.

При сравнении данных за 12 месяцев максимальный темп инфляции отмечен в группе услуг — 2,4%, в указанный период непродовольственные товары подорожали на 0,8%, а цены на продовольственные товары не изменились за год на территории республики.

Отметим, с начала 2017 года в Мордовии по итогам марта, мая, июня, августа и сентября фиксировалась дефляция.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, годовая инфляция в Мордовии ниже среднероссийского уровня, который составил в 2017 году 2,5%. Однако декабрьский показатель инфляции, который в России сложился на уровне 0,4%, в республике был превышен и составил 0,5%.

Потребительские цены в России за февраль 2018 года выросли в среднем на 0,2%. За период с начала года рост цен составил 0,5%.