Посол Армении в Иране обозначил весь спектр двухстороннего сотрудничества

Ереван, , 22:38 — REGNUM Политические, экономические и культурные отношения между Арменией и Ираном в последние годы активно развиваются. Об этом в интервью иранскому информационному агентству Tasnim отметил посол Армении в Иране Арташес Туманян.

По его словам, в рамках сотрудничества между Арменией и Ираном были реализованы различные экономические программы. Одним из первых проектов является мост, построенный на реке Аракс, который стал символом добрососедских отношений между двумя странами. Впоследствии был осуществлен ряд крупных инфраструктурных проектов. Построены две высоковольтные линии электропередачи, строится третья.

«Это позволяет безопасно соединить энергетические системы Ирана, Армении, Грузии и России. В этом направлении уже подписан многосторонний меморандум», — отметил посол.

По его словам, газопровод Иран — Армения с пропускной способностью в 2,2 млрд. куб.м. позволяет реализовать программу обмена электроэнергии и газа между Арменией и Ираном, которая будет расширена в следующем году. Страны сотрудничают также в области связи и телекоммуникаций, науки и образования. Еще один крупный проект, строительство Мегринской ГЭС на реке Аракс, после долгих дискуссий, вероятно, вступит в фазу реализации.

Одной из ключевых областей экономического сотрудничества являются текущие переговоры между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Ираном. По мнению Арташеса Туманяна, есть реальные возможности для объединения 180-имиллионого рынка ЕАЭС и 80-миллионного иранского рынка.

«Как вы знаете, Армения является единственной страной ЕАЭС, имеющей сухопутную границу с Ираном, следовательно. Армения играет ключевую роль в переговорах между ЕАЭС и Ираном, с завершением которых будут созданы совершенно новые условия для развития экономического сотрудничества между Арменией и Ираном», — отметил посол Армении в Иране.

По его словам, создается впечатление, что многие проблемы в Кавказском регионе не решены, и у Армении нет хороших отношений с соседними странами — Азербайджаном, Грузией и Турцией.

«Во-первых, отношения Армении с Грузией очень хорошие. У нас нет дипломатических отношений с Турцией, и межгосударственная граница закрыта. Нормализация отношений между двумя странами не сложилась по вине Турции. Ситуация в Азербайджане совсем другая: вопрос налаживания межгосударственных отношений с этой страной странами полностью зависит от решения карабахского конфликта», — пояснил дипломат.

Он отметил, что проблемы Армении в регионе вовсе не означают, что страна находится в изоляции. «У Ирана свои сложные «проблемы с соседями», — подчеркнул посол.

Он напомнил, что в рамках внешнеэкономических связей через Армению, Иран и Грузию налажены наземные транспортные сообщения, членство Армении в ЕАЭС является одним из внешнеполитических и экономических преимуществ Армении.

«Если учесть, что у Армении также налажены очень хорошие отношения с ЕС, США, Японией, Китаем Индией и Ираном, можно сказать, что Армения имеет реальную возможность стать региональным экономическим узлом», — сказал посол.

Он также напомнил о системе GSP +, позволяющей применять льготные таможенные товары на 6400 видов товаров при экспорте в ЕС.

«Данный торговый режим действует в США, Швейцарии, Норвегии, Японии и ряде других стран, что позволяет предприятиям с иностранным капиталом, включая иранский, экспортировать товары из Армении в вышеупомянутые страны на льготных условиях», — заметил Туманян. Также, добавил он, для иранских бизнесменов привлекательна банковская система Армении.

По мнению посла, низкий уровень взаимной информированности двух стран связан с тем, что в эпоху Советского Союза между Арменией и Ираном не было прямой связи. «Это действительно серьезная проблема, мы могли бы узнать больше друг о друге», — отметил Арташес Туманян.

По его словам, для этой цели посольство Армении в ИРИ, госорганы и НПО Армении посредством СМИ и соцсетей проводят просветительские работы в Иране. то же самое делают иранское посольство и другие структуры в Армении.

«В любом случае в этом направлении предстоит много работы», — подчеркнул посол.