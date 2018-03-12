ОНФ пригласил финалистов конкурса «Лидеры России» к сотрудничеству

Москва, , 21:01 — REGNUM В конкурсе «Лидеры России» приняли участие почти 200 тысяч человек, победителями стали 103 человека. Все финалисты конкурса получили по 1 млн рублей в качестве гранта на получение дополнительного образования в ведущих вузах и образовательных центрах страны.

«Эти люди стали лучшими среди почти 200 тысяч человек, принявших участие в состязании. Своим примером они показали желание что-то изменить в своей жизни и в жизни общества. Но на этом конкурс не завершается, ведь самое главное сейчас — реализовать проявленный потенциал. Всех, кто заинтересован в том, чтобы и дальше продолжать работать в интересах жителей страны, мы приглашаем присоединиться к работе экспертов Народного фронта. Можно выбрать по своему профилю любое из интересующих направлений деятельности — одну из тематических платформ или проектов Общероссийского народного фронта», — заявил руководитель исполкома ОНФ, один из наставников конкурса «Лидеры России» Алексей Анисимов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Лидеры России» — конкурс для руководителей нового поколения. Он является одним из проектов линейки «Россия — страна возможностей», которая появилась по поручению президента России, лидера ОНФ Владимира Путина. Победителями конкурса «Лидеры России» будут в течение года сотрудничать с наставниками конкурса из числа представителей государственных органов власти, топ-менеджеров крупнейших отечественных компаний, руководителей общественных объединений.

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