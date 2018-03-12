В Узбекистане вводятся новые штрафы для операторов и провайдеров

Ташкент, , 20:54 — REGNUM В Узбекистане вводятся новые штрафы в отношении мобильных операторов и провайдеров за нарушения требований и качества услуг в сфере связи, информатизации и телекоммуникации, сообщает 12 марта «Norma.uz» со ссылкой на соответствующее постановление кабинета министров республики.

Штрафы вводятся с 1 июня 2018 года. Новые требования расширяют перечень штрафов по сравнению с предыдущими санкциями в отношении операторов и провайдеров.

Самый крупный штраф операторы заплатят за незаконную организацию международных переговоров — 12,06 млн сумов (83 877 рублей) за каждый выявленный абонентский номер.

Самый незначительный штраф — 1722 сума (12 рублей) провайдеры сети передачи данных будут платить при восстановлении доступа к сети за каждый час сверх нормативного срока.

Вводятся штрафы за несоблюдение среднего значения скорости передачи данных для сети мобильной связи 2G, 3G и 4G, за разъединение установленного соединения не по инициативе абонента и другие требования.

Отметим, до принятия новых требований, которые вступили в силу с 9 февраля, в Узбекистане действовали правила, принятые в 2000 году.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 марта кабинет министров Узбекистана принял постановление, которое повышает с 7,5% до 14% налоговые вычеты с прибыли мобильных операторов. Повышение налога вводится для операторов с уровнем рентабельности ниже 20%.

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