ЕС призвал «Газпром» выполнить требования Стокгольсмского арбитража

Киев, , 20:45 — REGNUM Сегодня, 12 марта, в Киеве верховный представитель Европейского союза по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини провела встречи с премьер-министром Владимиром Гройсманом и президентом Украины Петром Порошенко. После проведения переговоров Могерини призвала российский «Газпром» выполнить требования Стокгольмского арбитража — начать прямые поставки газа Украине.

По ее словам, Еврокомиссия готова возобновить трехсторонние газовые переговоры между Украиной, Россией и ЕС.

«Мы обсуждали вопрос недавнего решения «Газпрома» приостановить предоплаченные газовые поставки в Украину. «Газпром» должен выполнять свои договорные обязательства. Как вы знаете, Европейская комиссия… активно работает в этом направлении. Мы готовы возобновить трехсторонние переговоры в этом отношении», — сказала Могерини на совместном брифинге с Порошенко.

При этом пресс-служба Национальной акционерной компании (НАК) «Нафтогаз Украина» процитировала заявление Могерини на совместном брифинге с премьером Гройсманом, в котором она также призвала «Газпром» выполнить обязательства.

«А еще вице-президент Европейской комиссии Могерини сказала, что «Газпром» должен полностью выполнять свои договорные обязательства по газовым контрактам. «Газпром» должен полностью выполнять свои договорные обязательства», — сказала Могерини по итогам встречи с Владимиром Гройсманом», — сообщает пресс-служба НАК 12 марта на своей странице в Фейсбуке.

Кроме того, «Нафтогаз» поблагодарил парламенты Польши, Литвы, Украины, Латвии и Молдовы за подписание в Вильнюсе обращения к странам ЕС, в котором говорится, что газопровод «Северный поток-2» направлен якобы на энергетическую зависимость ЕС от России.

В то же время коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко напомнил, что ежедневного газовый долг «Газпрома» перед НАК увеличивается на 500 тыс долл.

«Россия задолжала Украине 2,5 млрд долл. за газ, и этот долг увеличивается ежедневно на полмиллиона — понемногу привыкаешь к этому факту. Даже в мире привыкают. Но возникает логичный вопрос, почему «Газпром» медлит с оплатой этого долга, ведь проценты, которые на него начисляются, значительно превышают стоимость заимствований для «Газпрома»? Иными словами, «Газпром» может найти дешевле деньги. При этом каждый день неуплаты долга — это накопление и репутационных издержек «Газпрома», — написал Витренко 12 марта на своей странице в Фейсбуке.

Он сообщил, что инициатива «Газпрома» расторгнуть газовые контракты с Украиной «не отменяет необходимости платить».

«Апелляция (возможная) также не отменяет. И ликвидных активов, на которые можно обратить взыскание в Европе, тоже достаточно. Поэтому «Газпрому» всё равно придется платить. Какие версии, почему еще не заплатили? Не умеют достойно проигрывать, особенно Украине? Ждут окончания избирательной кампании в России? Пробуют высчитать из тех, кто «был в доле» в Украине?» — задался вопросом Витренко.

Кроме того, депутат, член фракции «Оппозиционный блок» Юрий Бойко призвал власти Украины не потерять транзит российского газа, который ежегодно пополняет бюджет Украины на $2,5 млрд, а также обеспечивает работой 50 тыс человек. Он напомнил, что менее чем через два года заканчивается контракт на транзит российского газа по территории Украины.

«На этом фоне разворачивается конфликт в газовой сфере. Без решения вопроса в рамках трехсторонних переговоров между Украиной, ЕС и РФ есть большая угроза, что после завершения контракта отечественная газотранспортная система не будет работать. Очень хорошо, что есть обращение парламентов по противодействию строительству «Северного потока-2», но должны быть предметные переговоры в трехстороннем формате, для того чтобы был продлен транзитный контракт и наша страна не потеряла 50 тысяч рабочих мест и 2,5 млрд долл. ежегодных поступлений за транзит газа по украинской территории», — отметил Бойко.

В свою очередь эксперт в сфере энергетики Валентин Землянский намекнул, что после запуска «Северного потока-2» Украина будет закупать газ в Германии.

«Европейские партнёры по проекту газопровода «Северный поток-2» — Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — в 2017 году предоставили Nord Stream 2 AG финансирование в размере 324 миллиона евро каждый, сообщил журналистам председатель правления Wintershall Марио Мерен… Таким образом, компании предоставили в 2017 году Nord Stream 2 AG финансирование в размере 1,6 миллиарда евро. Так что еще раз: офис «Нафтогаза» в Мюнхене очень пригодится», — написал Землянский в Фейсбуке.

Напомним, ранее руководители парламентов Польши, Литвы, Латвии, Украины и Молдовы подписали письмо странам ЕС, в котором отметили, что газопровод «Северный поток-2» направлен на энергетическую зависимость ЕС от России. Они призвали европейские страны гарантировать, что эксплуатация газопровода «Северный поток-2» будет проходить согласно правилам ЕС. В письме отмечается, что энергетическая безопасность составляет ключевой компонент объединенной и процветающей Европы. По мнению авторов письма, несмотря на то, что газопровод «Северный поток-2» представляют как коммерческий проект, на самом деле он является «инструментом политики российского государства».

Как сообщалось, в феврале Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма удовлетворил требования «Нафтогаза» к «Газпрому» на компенсацию 4,63 млрд долларов за недопоставленные объемы газа для транзита. После взаимозачета обоюдных претензий долг «Газпрома» перед НАК составил 2,56 млрд долл. С 1 марта в отношении российской компании начисляются штрафные санкции за невыполнение решения суда в размере 0,5 млн долл. в день. Таким образом, по состоянию на 12 марта пеня для «Газпрома» выросла до 6 млн долл. В то же время суд не удовлетворил требование «Нафтогаза» о пересмотре тарифа на транзит.