«В погоне за нефтью»: В Белоруссии вновь подняли цены на бензин

Минск, , 20:26 — REGNUM В Белоруссии вновь подорожало автомобильное топливо. На минувших выходных, 10 — 11 марта, оно стало стоить на несколько копеек дороже. Такое незаметное повышение цен происходит уже не в первый раз. На этот раз автомобильный бензин подорожал на одну копейку, а дизтопливо — на две. Об этом сообщает сегодня, 12 марта, белорусская «Экономическая газета».

Теперь вместе с НДС бензин неэтилированный АИ-80-К3 — АИ-80-К4, АИ-80-К5 — стоит 1,11 белорусских рубля (32,22 российских), АИ-92-К5-Евро подорожал до 1,22 белорусских рубля (35,41 российских), АИ-95-К5-Евро — до 1,30 (37,73), АИ-98-К5-Евро теперь стоит 1,51 (43,83), а дизельное топливо — 1,33 (38,6).

«В целях совершенствования механизма ценообразования на нефтепродукты концерном «Белнефтехим» с участием органов государственного управления и по согласованию с правительством Республики Беларусь выработан механизм изменения цен на автомобильное топливо на внутреннем рынке республики», — говорится на сайте концерна «Белнефтехим».

Отмечается, что этот механизм предусматривает корректировку цен на нефтепродукты в зависимости от ситуации на нефтяном рынке. Правда, речь идёт о корректировке как в сторону повышения цен, так и в сторону уменьшения.

Примечательно, что в сообщении о повышении цен на автомобильное топливо «Белнефтехим» основной упор делает на повышение средней цены на нефть российской марки Urals за январь — февраль 2018 года, когда она увеличилась на 23,8% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составила $65,99 за баррель. Речь идёт о корректировке цен на топливо в Белоруссии по российскому образцу, где моторное топливо в соседних с республикой регионах России выше по бензинам на 7−10%, по дизельному топливу — на 6−8%. В Прибалтике и Польше эти показатели выше чуть ли ни в два раза. Планируется, что в будущем цены на внутреннем белорусском рынке на автомобильное топливо будет изменяться не только в соответствии с изменениями на мировом нефтяном рынке, но и в зависимости от курса национальной валюты и налоговой нагрузки на нефтеперерабатывающие заводы.

«Таким образом, водители могут быть спокойны — теперь цены на автомобильное топливо будут повышаться у нас не просто так, а в соответствии с новым механизмом ценообразования. Пока Россию не догоним!», — делает неутешительный вывод «Экономическая газета».

В социальных сетях тоже негодуют из-за очередного повышения цен на автомобильное топливо. Так, некоторые отмечают, что в то время, когда в Белоруссии растут цены на многие товары, зарплаты остаются примерно на одном и том же уровне.

«Круто живем. Все дорожает, а з/п на месте стоит», — комментирует Надежда Р. новость о подорожании топлива в группе «Вконтакте» «№1, Новополоцк | Полоцк».

Напомним, что последний раз цены на автомобильное топливо в Белоруссии повышались совсем недавно — в феврале 2018 года. Топливо выросло в цене на 2 копейки (на 1,6%). Тогда же заместитель премьер-министра Белоруссии Владимир Семашко заявлял, что нефтеперерабатывающая отрасль республики убыточна, а решение этой проблемы власти видят только в поисках альтернативных России поставщиков нефти. Это при том, что Россия — основной поставщик черного золота в Белоруссию, которая от продажи беспошлинной нефти за границу пополняет свой бюджет.

В 2017 году в Белоруссии розничные цены на бензин повышались семь раз. Каждый раз топливо дорожает на несколько копеек. В результате таких «незаметных» повышений цены в 2017 году стоимость бензина АИ-92-К5 увеличилась с 1,11 до 1,19 белорусских рубля за литр (на 7,2%), АИ-95-К5 — с 1,19 до 1,27 (на 6,7%). Рост цены дизельного топлива ДТ-К5 произошел с 1,23 до 1,29 рубля за литр (4,9%). В «Белнефтехиме» такое подорожание объясняют необходимостью выравнивания розничных цен на нефтепродукты в республике со стоимостью автомобильного топлива в сопредельных странах, прежде всего в соседних регионах РФ. До этого два года подряд цены на топливо в Белоруссии не менялись.

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