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Предприниматели Таджикистана скрывают 20% своих доходов

Экономика

В 2017 году свою деятельность прекратили 28 тыс. предпринимателей

Душанбе, 12 марта 2018, 19:37 — REGNUM  В Таджикистане предприниматели скрывают от налогов около 20% своих доходов, сообщает 12 марта ТаджикТА со ссылкой на данные международной финансовой корпорации (IFC).

В отчете международной организации отмечается, что предприниматели ищут различные возможности укрыться от налогов из-за большого налогового бремени.

По данным IFC, для укрытия доходов предприниматели выдают заработную плату в конвертах, что позволят отразить в налоговых отчетах меньшую сумму для налогообложения.

Кроме этого, предприниматели Таджикистана не отражают часть своего дохода в налоговой отчетности, чтобы платить меньше в бюджет государства.

В свою очередь, предприниматели жалуются на постоянные проверки, значительные штраф и низкие доходы. В 2017 году по данным причинам свою деятельность прекратили 28 тыс. предпринимателей.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2017 года был опубликован рейтинг Doing Business 2018, в котором Таджикистан занял 123-е место, поднявшись на пять позиций по сравнению с 2016 годом. Улучшению делового климата в республике способствовало упрощение процедуры регистрации бизнеса.

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Экономика Таджикистана

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