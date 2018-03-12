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Путин пошутил о хлебе и разведывательных службах

Экономика

Глава государства принимает участие в работе Всероссийского форума сельхозпроизводителей в Краснодаре

Краснодар, 12 марта 2018, 18:52 — REGNUM  Президент Российской Федерации Владимир Путин «на полях» Всероссийского форума сельскохозяйственных производителей пошутил, что страна вряд ли будет нуждаться в разведывательной службе, если в ней нет хлеба. Форум начал свою работу сегодня, 12 марта, в Краснодаре.

Модератор панельной сессии Всероссийского форума сельскохозяйственных производителей тележурналист Сергей Брилёв до начала выступления других участников отметил, что последний разговор с Путиным у них был об истории нелегальной разведки.

«Зачем нам разведка, если хлеба не будет», — пошутил Путин.

Российский лидер добавил, что когда «хлеб есть — можно и разведкой позаниматься».

Напомним, во времена СССР Путин работал в Первом главном управлении Комитета государственной безопасности. Работа нынешнего главы государства была связана с нелегальной разведкой.

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Сельское хозяйство

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