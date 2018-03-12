Узбекистан и Таджикистан значительно расширяют взаимный товарооборот

Душанбе, , 18:52 — REGNUM В ходефорума деловых кругов Узбекистана и Таджикистана было подписано соглашение об импорте и экспорте товаров, согласно которому существенно расширяется товарооборот между республиками. Об этом сообщает 12 марта ТаджикТА со ссылкой на государственный комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом Таджикистана.

Согласно документу, Таджикистан будет экспортировать в соседнюю республику электроэнергию, кабель, ковровые изделия, уголь и другие товары.

Узбекистан начнет ввозить в республику газ, транспортные средства, сельскохозяйственную продукцию и другие товары.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 марта в ходе государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Душанбе состоялся форум деловых кругов, в котором приняли участие более 500 человек, в том числе представители органов государственной власти.

В рамках состоявшегося форума было подписано 16 соглашений на общую сумму $620 млн.

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Кроме этого, в рамках визита было подписано соглашение в банковской сфере, согласно которому Национальный банк внешнеэкономической деятельности Узбекистана предоставит кредитную линию Таджикистану на узбекистанский экспорт.

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