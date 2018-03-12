Тверская область получит почти 200 млн рублей на ФАПы — Руденя

Тверь, , 18:28 — REGNUM Тверская область в 2018 году получит около 196 млн рублей из федерального бюджета на расширение сети фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) в сельской местности и приобретение мобильных медицинских комплексов. Об этом, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области, 12 марта сообщил губернатор Игорь Руденя на Форуме муниципальных образований региона. Участие в мероприятии принял председатель Государственной думы ФС РФ Вячеслав Володин.

Как сообщается, средства регион получит из резервного фонда правительства РФ — для реализации задачи по повышению качества медицинской помощи на селе, которую поставил президент России Владимир Путин в своем Послании Федеральному собранию 1 марта.

При этом Вячеслав Володин, отвечая на вопросы журналистов по итогам Форума муниципальных образований Тверской области, подчеркнул, что Тверская область подготовлена к реализации Послания президента по ряду ключевых направлений.

«Регион уже налаживает производство быстровозводимых конструкций ФАПов, это возможность реализовать программу за счёт своих ресурсов. Подход показывает свою эффективность. Поступят федеральные средства, тогда задачу можно будет решать ещё более эффективно», — отметил Володин, добавив, что регион имеет перспективы поставки модульных ФАПов собственного производства в другие субъекты РФ.

«Правительство Российской Федерации выделило Тверской области на приобретение ФАПов для сельской местности более 60 миллионов рублей. Это третье место по объёму государственной поддержки в стране. Также нашему региону выделено более 135 миллионов рублей на приобретение передвижных медицинских комплексов. Наша задача — быстро начать качественную и масштабную реализацию послания президента», — сказал Игорь Руденя.

В Тверской области проект по установке в сельской местности современных фельдшерско-акушерских пунктов стартовал в прошлом году по инициативе главы региона. 16 новых модульных фельдшерско-акушерских пунктов уже начали свою работу. В ряде из них предусмотрен жилой блок для медиков.

Глава Вышневолоцкого района Наталья Рощина, выступая на форуме, обратила внимание на актуальность проекта по строительству фельдшерско-акушерских пунктов на селе.

«Фельдшерско-акушерский пункт — это в определенном смысле «скорая помощь» села. В обязанности сотрудника ФАПа входит оперативное и грамотное оказание лечебно-профилактической помощи всем категориям сельского населения — детям, взрослым, беременным женщинам, инвалидам, пожилым людям. Значимость такой работы трудно переоценить», — подчеркнула Наталья Рощина.

Добавим, что в 2018 году в сельских населённых пунктах Тверской области планируется установить еще 36 модульных фельдшерско-акушерских пунктов. Общий объем бюджетных средств по этому направлению составляет более 158 млн рублей. В настоящее время проводятся конкурсные процедуры по закупке ФАПов. В стоимость уже заложено приобретение оборудования для врачебной деятельности и мебели.