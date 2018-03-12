Игорь Руденя: Залог успешного развития региона – местное самоуправление

Тверь, , 18:20 — REGNUM Форум муниципальных образований Тверской области «Верхневолжье, устремлённое в будущее» состоялся 12 марта. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона, в форуме приняли участие председатель Государственной думы ФС РФ Вячеслав Володин, губернатор Игорь Руденя, председатель Законодательного собрания области Сергей Голубев, представители муниципальных образований региона, лидеры общественного мнения, ветеранских и молодёжных военно-патриотических организаций. На форум съехались более 3,5 тысячи делегатов. Основными вопросами форума стали вопросы реализации послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, развитие в муниципалитетах социальной сферы, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства.

«Сегодня мы с вами обсуждаем вопросы, которые не только крайне актуальны, но они развивают и помогают найти решения тех задач, которые озвучил президент в своем послании. Послание не на один год, Послание не на шесть и не на десять лет. Послание президента носит стратегический характер, и оно закладывает развитие нашей страны на будущее. Но от того, как оно будет реализовано, зависит судьба нашей страны, зависит судьба России», — сказал Вячеслав Володин.

«Мы хотим, чтобы Тверская область была современным и успешным регионом, с достойным качеством жизни людей, ясными перспективами в экономике и социальной сфере. В своём Послании Федеральному собранию президент Владимир Путин говорил о России, устремлённой в будущее. Одним из основных условий динамичного развития всей страны глава государства назвал укрепление институтов местного самоуправления», — отметил губернатор Игорь Руденя.

Глава региона в числе приоритетов в работе областной и муниципальной власти назвал, прежде всего, улучшение демографической ситуации, рост экономики и создание новых рабочих мест во внебюджетной сфере, увеличение доходов муниципальных бюджетов. За успехи в этой работе муниципалитеты будут ежегодно поощряться трансфертом в размере 10 млн рублей.

Кроме того, обратил внимание глава региона, необходимо развивать сельское хозяйство, социальную сферу, повышать качество работы сферы ЖКХ, реализовывать региональные программы дорожного строительства, газификации и модернизации электросетевого хозяйства, проектов формирования комфортной городской среды.

В выступлениях глав муниципальных образований региона отмечались положения послания президента, реализация которых позволит существенно повысить качество жизни людей. Например, председатель правления Ассоциации «Совет муниципальных образований Тверской области» глава Андреапольского района Николай Баранник отметил важность программы ремонта дорожной сети. По его словам, в последние два года в Тверской области местным дорогам стали уделять значительно больше внимания. Если в 2016 году было отремонтировано только 43 км местных дорог, то в 2017-м — почти 150 км, а в текущем запланировано более 160 км. В текущем году почти четверть расходов дорожного фонда области направляется на поддержку ремонта дорог в муниципалитетах.