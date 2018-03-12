В Ярославской области в 2018 году ввели два новых налога

Ярославль, , 18:10 — REGNUM Власти Ярославской области в 2018 году планируют получить около 500 млн рублей от введения двух новых налогов на имущество организаций. Это налог на движимое имущество и так называемый налог на торговые центры. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Налог на движимое имущество для организаций существовал и раньше, однако федеральные власти устанавливали на него ставку 0%. С 2018 года право вводить льготу или нет передано на уровень региона. Особенно существенно это для предприятий, так как налогом облагаются станки, автотранспорт, оргтехника и прочее связанное с производством оборудование. Представители промышленных предприятий уговаривали власти Ярославской области продлить налоговую льготу, но это было сделано лишь частично.

Максимальная ставка в 2,2% установлена для имущества, купленного до 2013 года. Для имущества, приобретенного с 2013-го до начала 2016 года — ставка составит 1,1%. Имущество, приобретенное с 1 января 2016 года не будет облагаться налогом в течение 4 лет (налоговых периодов).

Имущество, купленное до 2013 года, практически самортизировано, и налог на него составляет минимальные суммы. На более новое имущество мы установили льготную ставку. Но, главное, новое оборудование не будет облагаться налогом. Это сделано в целях поддержки инвестиций. При этом понятие нового имущества расширено до 2016 года, чтобы те предприятия, которые сейчас осуществляют программу модернизации, не получили неожиданных затрат», — сказал корреспонденту ИА REGNUM председатель комитета по бюджету, налогам и финансам Ярославской областной думы Александр Гончаров.

Даже с учетом льгот от нового налога региональные власти планируют получить в год около 300 млн рублей. Александр Гончаров признает, что вводить новые налоги приходится в целях пополнения бюджета и выполнения социальных обязательств. Еще 200−250 млн власти надеются привлечь в региональный бюджет от налога на торговые центры. Закон был принят еще в октябре 2017 года, но дискуссия вокруг него продолжается до сих пор.

Ранее владельцы торговых центров, как правило, находились на упрощенной системе налогообложения. Теперь же появляется дополнительный налоговый сбор исходя из кадастровой стоимости, которым будут облагаться торговые центры площадью от 3 до 25 тыс квадратных метров. Для них ставка установлена на уровне 2%. Такая ставка принята по предложению губернатора Дмитрия Миронова. Однако ряд депутатов Ярославской областной думы выступили с проектом по снижению ставки до 0,5%, объясняя свою позицию тем, что владельцы торговых площадей переложат новую нагрузку на арендаторов, а это малый и средний бизнес. Александр Гончаров полагает, что проект закона получит отрицательное заключение регионального правительства.

Никто не хочет делать во вред бизнесу, но нужно учитывать потребности бюджета. Нужно и бюджет не потерять, и бизнес не загубить. Проект закона будет рассмотрен, сроки пока нам позволяют дискутировать на эту тему. Нужна дополнительная информация», — пояснил Александр Гончаров.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, второй год подряд Ярославская область принимает бездефицитный бюджет, однако свести расходы с доходами не удается. Часть неподкрепленных доходами расходов переходит на следующий год в виде кредиторской задолженности.

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