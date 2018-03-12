Бизнесмены Таджикистана и Узбекистана подписали соглашения на $620 млн

Душанбе, , 18:15 — REGNUM В рамках официального визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Душанбе между деловыми кругами Узбекистана и Таджикистана были подписаны 16 соглашений на общую сумму $620 млн. Об этом сообщает 12 марта Asia-Plus со ссылкой на государственный комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом Таджикистана.

В бизнес-форуме приняли участие более 500 человек, в том числе предприниматели и руководители министерств и ведомств обеих республик.

В рамках форума состоялась демонстрация инвестиционных возможностей двух стран. Кроме этого, прошли двухсторонние переговоры в различных форматах.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 и 10 марта Таджикистан с официальным визитом посетил президент Узбекистана. Поездка стала первым визитом Мирзиёева в соседнюю республику.

На протяжении всего постсоветского периода отношения между странами были напряженными. Основные конфликты между республиками возникли на почве спорной границы и водно-энергетической проблемы в регионе. В ходе визита Мирзиёева сторонам удалось значительно продвинуться вперед по самым острым вопросам.

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