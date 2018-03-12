У Путина попросили создать единую федеральную ветслужбу

Краснодар, , 18:06 — REGNUM В России может появиться единая федеральная ветеринарная служба. Предложение о создании такого ведомства прозвучало 12 марта на пленарном заседании Всероссийского форума сельхозпроизводителей, в котором принимает участие президент РФ Владимир Путин.

«Время настало, чтобы наделить Минсельхоз дополнительными полномочиями и создать стройную систему, которая в этом направлении эффективно бы работала. Это не менее важно и для работы на внешних рынках. Это связано с качеством продукции, это не менее важно и при экспорте зерновых», — подчеркнул Владимир Путин.

Глава государства также подчеркнул, что поддержка сельхозтоваропроизводителей, в том числе фермеров, будет расширяться, отметив, в частности, что доступ аграриев к льготному кредитованию должен быть максимально широким. В числе таких механизмов обсуждалась, например, возможность кредитования при залоге земель. Президент отметил, что идею реализовать нужно, но призвал к аккуратности, так как «есть опасность спекуляций».

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 12 марта, Владимир Путин находится в Краснодаре. Он принимает участие в пленарном заседании Всероссийского форума сельхозпроизводителей. Глава государства в частности, заявил, что уже в ближайшие годы Россия должна стать одним из лидеров рынка АПК.

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