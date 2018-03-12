В Литве объявили о решении ЕЦБ сохранять низкую базовую процентную ставку

Вильнюс, , 18:00 — REGNUM Стремление Европейского центрального банка (ЕЦБ) снизить процентную ставку не меняется, а последовательность сохраняется. Так утверждает председатель правления Центробанка Литвы Витас Василяускас, который присутствовал на заседании ЕЦБ, сообщили ИА REGNUM в Центробанке Литвы сегодня, 12 марта.

«Ясно сообщается, что среда процентной ставки будет такой же, что и сегодня. Как показывает индекс ожиданий, даже рынки ждут существенных изменений не раньше первого полугодия 2019 года», — сказал он.

Экономическая ситуация еврозоны продолжает последовательно улучшаться — хотя поднялись цены на энергию и продукты питания, общая инфляция остается стабильной.

Правящий совет ЕЦБ оставил действовать прежний прогноз инфляции на 2018 год — 1,4%, но от 1,5% до 1,4% снизил его на 2019 год. ЕЦБ надеется, что в 2020 году инфляция в еврозоне будет достигать 1,7%. По словам Василяускаса, возможный экономический риск сбалансирован, будущее также соответствует прогнозам ЕЦБ, а растущий в последнее время в общественном пространстве ажиотаж из-за планов США начать торговые войны и другие политические новости якобы не влияют на прогнозы ЕЦБ.

Председатель Центробанка Литвы обращает внимание на то, что экономические ожидания в еврозоне не меняются и остаются на высоком уровне.

«Положение рынков экспорта довольно хорошее. Согласно прогнозам, заказы на экспорт растут. Пока что я не вижу причин, по которым решения могли бы быть более сдержанными», — сказал он.

Василяускас не придавал много значения негативному влиянию растущих в Европе популистских сил на экономические процессы или результаты выборов в Италии.

«Очень важна финансовая стабильность. Политическая сила, которая получает мандат, в первую очередь должна помнить, что финансовая стабильность конкретной страны — это хорошо не только для государства, но и для всей еврозоны. Очень важно ответственно соблюдать правила, особенно если иметь в виду, что соотношения долгов некоторых стран еврозоны с ВВП «непростое», — пояснил Василяускас.

Он не видел риска, что столкнувшиеся с трудностями итальянские банки могли бы наделать бед еврозоне.

«В еврозоне экономическая ситуация, качество кредитного портфеля улучшается, более устойчивый и банковский капитал, в том числе и Италии. Несомненно, темпы роста отдельных стран еврозоны разные», — отметил он.

На прошедшем 8 марта заседании правящий совет ЕЦБ, который состоит из 25 членов, решил оставить нулевую базовую процентную ставку. Процентная става при использовании возможностей предельного заимствования и вкладов также не меняется — достигает соответственно 0,25% и 0,4%. Правящий совет считает, что ЕЦБ еще долгое время не будет менять процентную ставку.

На прошедшей пресс-конференции председатель ЕЦБ Марио Драги подчеркнул, что правящий совет, учитывая регулярно проводимый ЕЦБ экономический и монетарный анализ, решил не менять базовую процентную ставку. По его словам, ЕЦБ в средний период надеется сохранить уровень инфляции более низким, но близким к грани 2%. ЕЦБ, несмотря на увеличившийся в последнее время политический риск, поднял прогнозы экономического роста еврозоны в 2018 году от 2,3% до 2,4%.

На 2019 и 2020 года оставлен прежний прогноз — годовой реальный ВВП должен вырасти соответственно на 1,9% и 1,7%. Заседавший правящий совет ЕЦБ также принял решение относительно нестандартных мер денежной политики. Он подтвердил, что покупку чистого имущества по программе покупки имущества за нынешние 30 млрд евро в месяц планируется продлить до конца сентября 2018 года или даже дольше, если понадобится, но в любом случае до тех пор, пока не будет ясно, что развитие инфляции вновь стало устойчивым и соответствует стремлению.

«Евросистема средства, полученные за счет выкупа ценных бумаг, приобретенных согласно программе приобретения имущества, по окончанию их срока будет реинвестировать еще довольно долго и после того, как закончатся покупки чистого имущества — но в любом случае до тех пор, пока это будет необходимо. Это поможет гарантировать благоприятные условия ликвидности и соответствующую позицию денежной политики», — говорится в сообщении ЕЦБ.