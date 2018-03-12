Стратегия развития Тамбовщины до 2035 года одобрена на федеральном уровне

Тамбов, , 17:44 — REGNUM Министерство экономического развития Российской Федерации совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти согласовало проект стратегии социально-экономического развития Тамбовской области на период до 2035 года, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Положительные заключения также получены от Минэнерго, Минтруда, Минкомсвязи, Минкультуры, Минстроя, Минспорта, Федерального агентства по делам национальностей, Минтранса, Минздрава, Минприроды, МЧС. В соответствии с требованиями федерального законодательства данная процедура является обязательной для каждого региона России, разработавшего стратегию.

В новой региональной стратегии основными задачами определены социальная модернизация, обеспечение комфортной и здоровой жизни населения на основе доступной инфраструктуры и экологически чистой окружающей среды, новая индустриализация, переход к цифровой и постиндустриальной экономике, реформирование государственного и муниципального управления, взаимодействия государства, бизнеса и общества.

«Инициатива разработки новой стратегии развития области принадлежит губернатору Александру Никитину. Он лично корректировал ее основные положения и контролировал каждый этап», — говорят в областном управлении информационной политики.

Главная цель реализации стратегии заключается в том, чтобы добиться повышения качества жизни населения Тамбовской области и обеспечить развитие экономики в соответствии с требованиями времени. При этом основные направления, обозначенные в стратегии, согласуются с ключевой повесткой стратегического развития страны, изложенной в послании президента России Владимира Путина Федеральному собранию 1 марта 2018 года.

Окончательно стратегия будет принята в качестве закона на одном из заседаний Тамбовской областной думы.