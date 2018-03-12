Крыму обещают свою «Силиконовую долину»

Симферополь, , 17:35 — REGNUM В 2018 году на территории Крыма могут стартовать работы созданию инновационного IT-центра, аналогичного калифорнийской Кремниевой долине. Об этом на пресс-конференции в Симферополе 12 марта сообщил министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Мы выступаем за то, чтобы эти проекты были реализованы в 2018 году. Технических препятствий для начала проектирования и строительства нет. Мы уже определили ряд перспективных земельных участков для таких технопарков», — отметил министр.

По его словам, федеральные власти поддерживают данную инициативу и могут вскоре обеспечить необходимое финансирование.

«Мы будем настаивать, чтобы на это были выделены соответствующие средства. Министерство экономического развития как раз пытается применить этот опыт и сделать единую систему мер поддержки, в том числе в сфере высоких информационных технологий», — рассказал Никифоров.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце прошлого года на встрече с иностранными журналистами глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что власти региона рассматривают возможность создания на полуострове аналога американской кремниевой долины.

«Мы хотим, чтобы в Крым зашли люди, заинтересованные в развитии современных IT-технологий. Думаем, как создать здесь центр типа «силиконовой долины». У нас хорошие молодые ребята-программисты, многие из них уехали из Украины. Те, которые хотят безопасно работать», — отмечал глава республики.

Одновременно с этим активно обсуждался и вариант появления в Крыму «IT-деревень» — небольших поселений работников IT-сферы для реализации отдельных проектов.

Позже, однако, выяснилось, что своих средств на подобные проекты у республики нет.

«У нас пока не хватает средств, чтобы сдвинуть проект. Министерство внутренней политики, информации и связи РК ведёт активную работу в этом направлении, но пока всё упирается в деньги. Государство вряд ли способно создать «цифровую долину» только за свой счёт, поэтому мы планируем привлекать инвесторов», — отмечал министр экономического развития РК Андрей Мельников.

По его словам, нужны крупные компании, которые готовы либо размещать на полуострове часть своих производств, либо переводить своих специалистов, чтобы это была экономически эффективная для всех система. По подсчётам властей на начальном этапе на создание IT-кластера необходимо около 300 миллионов рублей. Однако до сих пор дальше разговоров дело не сдвинулось.