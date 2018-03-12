«Концерн «Созвездие» получил постоянного гендиректора

Воронеж, , 17:24 — REGNUM Алексей Бочаров вступил в должность генерального директора АО «Концерн «Созвездие», головной офис которого расположен в Воронеже. Об этом 12 марта сообщила пресс-служба предприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, Алексей Бочаров фактически руководит концерном «Созвездие» с августа 2017 года, однако до последнего времени его должность называлась «временный генеральный директор». Утвердить его в должности планировали еще в сентябре прошлого года, однако тогда этого не случилось.

До назначения Алексей Бочаров возглавлял НПО «Ангстрем». В должности гендиректора «Созвездия» он сменил Александра Якунина, проработавшего лишь несколько месяцев.

АО «Концерн «Созвездие» было создано в 2004 году на базе воронежского НИИ связи. Сейчас в концерн входит 20 предприятий, специализирующихся на разработке и производстве высокотехнологичных интеллектуальных систем управления и связи, радиоэлектронной борьбы и специальной техники. Концерн занимается разработкой единой системы управления тактического звена (ЕСУ ТЗ) для комплексного управления войсками. До 2020 года в войска должно поступить 40 комплектов системы.

С 2014 года концерн вошел в состав государственной корпорации «Ростехнологии». В июле 2014 года концерн «Созвездие» был включен властями США в санкционный список — в числе других крупных российских предприятий оборонно-промышленного комплекса.

2016 год концерн «Созвездие» завершил с выручкой 17,8 млрд рублей, чистая прибыль составила 1,54 млрд рублей (по итогам 2015-го — 1,48 млрд).

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