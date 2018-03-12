СМИ: Изменены сроки начала авиасообщения между Россией и Египтом

Москва, , 17:18 — REGNUM Возобновление авиасообщения между Москвой и Каиром может состояться не ранее десятых чисел апреля 2018 года, сообщает 12 марта газета «Известия».

По данным издания, ссылающегося на источник, близкий к договаривающимся сторонам, компании «Шереметьево-безопасность», «Аэрофлот» и EgyptAir подписали договор по вопросам услуг обеспечения безопасности в аэропорту столицы Египта.

Сообщается, что в данный момент уточняются технические моменты восстановления авиасообщения, которое намечено на середину апреля.

Ранее сообщалось, что сотрудникам авиакомпании EgyptAir было разрешено работать в одном из аэропортов российской столицы, а сотрудники аэропорта «Шереметьево» собираются в Каир.

При этом отмечается, что представители компании «Аэрофлот» эти сообщения не комментируют.

Как сообщало ИА REGNUM, авиасообщение между Россией и Египтом отсутствует с ноября 2015 года после взрыва над Синайским полуостровом пассажирского самолета авиакомпании «Когалымавиа», летевшего из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. Жертвами теракта тогда стали 224 человека.

В январе 2018 года президентом России Владимиром Путиным был подписан указ о возобновлении воздушного сообщения между РФ и Египтом.

Читайте ранее в этом сюжете: Компания EgyptAir возвращается в московский аэропорт