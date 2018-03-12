Путин: Россия станет одним из лидеров глобального рынка АПК

Краснодар, , 17:16 — REGNUM В ближайшие годы Россия станет одним из лидеров глобального агропромышленного рынка. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Всероссийского форума сельхозпроизводителей 12 марта.

Глава государства подчеркнул, что за последние годы ситуация в российском АПК резко изменилась: отрасль стала одним из драйверов роста всей российской экономики.

«Объем сельскохозяйственного производства в России растет пять лет подряд, начиная с 2013 года. При этом объем продукции животноводства растет 13 лет подряд! Этот рост наблюдается с 2005 года, а не только в условиях прикрытия наших рынков для ваших конкурентов в связи с известными событиями», — отметил Владимир Путин.

Он подчеркнул, что с 2000 года «объем выпуска сельхозпродукции вырос почти в два раза, кратно увеличилось производство зерновых, сахарной свеклы, скота, птицы, производство продуктов питания удвоилось. По уточненным данным, урожай прошлого года — 135,4 млн тонн — это удивительный результат».

«Я прекрасно помню 2000 год, помню, как радовался, что нам в принципе хватает закрыть свои потребности», — обратил внимание президент.

Владимир Путин также поставил задачу повышать качество российской продукции, наращивать конкурентоспособность отечественных предприятий.

«Наши сельхозпредприятия способны решать такие задачи. По сравнению с 2000-м годом экспорт сельхозпродукции и продуктов питания вырос в 16 раз — просто удивительно», — отметил Владимир Путин, добавив, что сегодня доходы от экспорта продукции АПК на треть выше доходов от экспорта вооружений: 28,8 млрд против 15,6 млрд.

«Еще 20 лет назад наша страна активно закупала зерно за границей, сегодня — крупнейший экспортер пшеницы — первое место занимаем. Второе место — по поставкам зерновых в целом. Увеличивается экспорт сахара, свинины, мяса птицы. В ближайшие годы Россия станет одним из лидеров глобального агропромышленного рынка. Через четыре года мы планируем поставлять на зарубежные рынки больше, чем импортируем», — подчеркнул президент.

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