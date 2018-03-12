В Свердловской области «оптимизируют» помощь многодетным семьям

Екатеринбург, , 17:05 — REGNUM В Свердловской области будет рассмотрен законопроект о внесении изменений в региональный закон «Об особенностях регулирования земельных отношений». Предложенные поправки позволят многодетным семьям рассчитывать на социальную выплату вместо положенного от государства земельного участка, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Как указано в пояснительной записке, проект закона подготовлен в целях реализации правотворческого полномочия субъекта РФ предоставлять многодетным гражданам с их согласия иные меры социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями взамен предоставления им земельного участка в собственность бесплатно. Также законопроект предполагает сокращение бюджетных расходов по данной государственной программе.

«На 01 октября 2017 года не обеспечено земельными участками 13 230 многодетных семей, принятых на учет до 01.04.2016, из них по Екатеринбургу на учёте состоит 5900 семей. Учитывая, что выплаты на текущий момент времени прогнозируются на уровне 164,661 тыс. рублей, объем расходов областного бюджета, при условии согласия всех указанных граждан на получение социальной выплаты, составит около 2 178 465 тыс. рублей. С принятием закона Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области от 7 июля 2004 года № 18−03 «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской области» нагрузка на областной бюджет снизится и наибольшее количество многодетных семей получат возможность реализовать право на поддержку региона», — указано в документе.

Отметим, что заседание комитета по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды на котором будет рассмотрен проект закона, состоится 13 марта.

Напомним, что до 1 апреля 2019 года в регионах все очередники, вставшие на учёт до 1 апреля 2016 года, должны быть обеспечены бесплатными участками земли с подготовленной инфраструктурой для дальнейшего строительства частного жилья.