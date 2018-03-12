В Литве растёт безработица

Вильнюс, , 16:53 — REGNUM Согласно новейшим данным биржи труда Литвы, опубликованным департаментом статистики, в Литве 9,1% жителей трудоспособного возраста — безработные, это на 0,3% больше, чем год назад, и на 0,1% больше, чем в январе, сообщили ИА REGNUM сегодня, 12 марта, в статистическом ведомстве.

В последний день зимы работы не было у 85,6 тыс. мужчин и 75,3 тыс. женщин. 40 тыс. человек считаются долговременными безработными.

В феврале были получены 5 сообщений о массовых увольнениях, согласно этим сообщениям планируется уволить 206 работников. В 2017 году в то же самое время было получено одно такое сообщение об увольнении 28 работников.

Тельшяйская территориальная Биржа труда получила сообщение от швейного предприятия Irkvesta — там уволены 54 работника.

В Вильнюсе Государственная продовольственно-ветеринарная служба сообщила об увольнении 67 работников.

За первые два месяца 2018 года было получено 18 сообщений о массовых сообщения — уволены 502 работника. В 2017 году за такой же период были получены 2 сообщения, согласно ним работы лишились 239 работников.

Всего к Бирже труда за два месяца обратились 48,1 тыс. лиц, ищущих работу — в 2017 году в такое же время их было 47,4 тыс. Каждый третий безработный ищет неквалифицированную работу, 41,7% трудоустроились бы в качестве квалифицированных сотрудников, а каждый пятый — в качестве специалистов или техников.

Если говорить о специалистах, то чаще всего работу ищут специалисты по рекламе и маркетингу, а также секретари, менеджеры, бухгалтеры, кладовщики.

Новостной портал 15min тем временем отмечает, что введенный пол платежей Фонда социального страхования заставил предприятия, которые платят работникам меньше минимума, сократить число сотрудников. Также более тяжелая ноша предприятий привела и к курьезным ситуациям — стало сложнее трудоустроить лиц с ограниченными возможностями.

Больше всего безработных зарегистрировано в Лаздияйском и Игналинском районах — по 16,1%, а также в Зарасайском районе (15,2%). Самый низкий уровень безработицы — в Кретинге, здесь без работы 5,2% трудоспособных жителей. В Неринге уровень безработицы достигает 5,9%, в Шяуляй — 6,1%.

В феврале на Бирже труда было зарегистрировано 21,7 тыс. свободных рабочих мест, похожее число предложений работы (21,3 тыс.) было зарегистрировано и в январе.

Большая часть от всех зарегистрированных свободных рабочих мест (около 96%) — для бессрочной работы. В феврале увеличилась часть предложений работы для квалифицированных работников, пишется в сообщении.

«Больше всего выросла потребность в работниках строительного сектора: зарегистрировано больше рабочих мест для прорабов, маляров, строителей. Больше свободных рабочих мест в феврале было зарегистрировано для продавцов, водителей легковых автомобилей, такси и фургонов, водителей тяжеловесных грузовиков и грузовых транспортных средств, поваров», — говорится в сообщении.

1 марта безработными были зарегистрированы 26,4 тыс. жителей младше 30 лет. Безработная молодежь составила 5,3% от жителей страны в возрасте 16−29 лет, это на 0,3% больше, чем год назад.