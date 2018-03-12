Брюссель направит Киеву €1 млрд. ЕС назвали главным спонсором коррупции

Киев, , 16:49 — REGNUM Европейский Союз выделит Украине €1 млрд макрофинансовой помощи. Об этом 12 марта заявила верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини на совместном с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом брифинге.

Она заверила, что ЕС будет и дальше оказывать поддержку Украине в проведении реформ. Могерини также отметила прогресс Украины в данной сфере.

В свою очередь премьер Гройсман проинформировал, что Еврокомиссия еще не определилась со сроками предоставления транша.

«Все условия будут определены именно Европейской комиссией, есть некий набор решений, необходимых для того, чтобы получить эту поддержку», — сказал Гройсман.

При этом в представительстве ЕС в Украине подчеркнули, что Евросоюз предоставил Киеву более €12 млрд за последние три года.

«Однако 77% украинцев не знают о программах ЕС в Украине, согласно опросу Киевского международного института социологии, проведенного в декабре 2017 года… Кампания Moving Forward Together / «Продвигаясь вместе вперед» начнется 12 марта на национальном телевидении», — отметили 12 марта в пресс-службе представительства ЕС в Украине.

«Кампания Moving Forward Together / «Продвигаясь вместе вперед» включает приоритетные темы для ЕС в Украине: глубокую и всеобъемлющую зону свободной торговли, восстановление востока и децентрализацию. Кроме того, кампания освещает основные программы и инициативы ЕС, среди которых «Горизонт 2020», EU4Business, «Креативная Европа», чтобы проинформировать о поддержке инноваций, малого и среднего бизнеса и развития культуры в Украине», — говорится в сообщении.

Кроме того, глава представительства ЕС в Украине Хьюга Мингарелли заявил, что в Брюсселе хотят, чтобы граждане Украины «знали о поддержке ЕС и использовали возможности, которые предоставляют наши проекты, например, молодежи, бизнеса или культурных и образовательных учреждений».

«В партнерстве с украинским правительством такое сотрудничество приведет к позитивным изменениям и улучшит жизнь украинских граждан», — сказал Мингарелли.

В то же время экономический эксперт Юрий Гаврилечко обвинил ЕС в финансировании коррупции в Украине.

«Европейский Союз является чуть ли не крупнейшим финансистом коррупции в Украине. ЕС более 20 лет финансировал коррупцию в Украине, предоставляя украинским коррупционерам кредиты и грантовые средства… Если кто-то не знает, что правительство коррумпировано и одновременно об этом говорит, то у него шизофрения. Когда нам рассказывают об антикоррупционном суде и еще какую-то чушь… Где в ЕС есть антикоррупционный суд? Ну, нигде нет. В Украине стоит вопрос отсутствия законодательной базы для нормального ведения бизнеса. У нас любые законы имеют много толкований. В отличие от украинской европейская коррупция — это обогащение в обход законов. Украинская коррупция — это использование законов для обогащения», — пояснил Гаврилечко 12 марта в эфире канала «112 Украина».

При этом внефракционный депутат Виктор Чумак заявил, что Украина не выполнила требования кредиторов и ЕС для получения кредитов и продолжения безвизового режима с ЕС.

«Создание антикоррупционного суда — требование для получения кредита МВФ и макрофинансовой помощи ЕС… Автоматичная проверка электронных деклараций была одним из условий получения Украиной безвиза. Насколько я понимаю, это на сегодняшний день фактически невозможно… Это является опасностью для пересмотра условий по безвизовому режиму. Создание антикоорупционного суда никогда не было условием предоставления безвизового режима, а вот именно верификация деклараций высокопоставленных лиц было одним из условий», — сказал Чумак 12 марта в эфире канала «112 Украина».

В свою очередь директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров считает, что президент Петр Порошенко отказался разрушать систему обогащения топ-чиновников.

«Судя по всему, уже все и в Украине, и на Западе понимают, что той экономики, которая была в «жирные» нулевые годы, у нас больше не будет, украинская власть добровольно не будет снижать издержки элит и уменьшать размеры коррупции. Президент Порошено в интервью газете Financial Times четко объяснил нежелание Киева создавать антикоррупционный суд, в формировании которого немалую роль должен играть МВФ, опасениями за суверенитет Украины… А значит, никто и не собирается разрушать систему обогащения топ-чиновников и политиков во власти», — написал Гончаров на своей странице в Фейсбуке.

Как сообщалось, в марте президент Украины Порошенко обвинил международные организации, в том числе МВФ, в попытке нарушить суверенитет страны. Главу государства возмутили попытки МВФ и Венецианской комиссии повлиять на отбор кандидатов на должности судей антикоррупционного суда. «Если кто-то может сказать, что международные доноры будут формировать украинские суды, то это противоречит Конституции», — сказал Порошенко в интервью Financial Times.

Напомним, с 2015 года ЕС оказывает финансовую помощь Украине. Стороны заключили соглашение о предоставлении макрофинансовой помощи на сумму €1,8 млрд. Два транша Украина уже получила в 2015 и 2017 гг. Для выделения третьего транша Евросоюз потребовал, чтобы Украина сняла мораторий на эксперт в ЕС леса-кругляка.