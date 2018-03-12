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Крымчанам обещают помочь с IP-адресами и мобильным интернетом

Экономика

Министр связи и массовых коммуникаций РФ обещал подумать над тем, как полуострову миновать санкции

Симферополь, 12 марта 2018, 16:46 — REGNUM  В российском правительстве подумают над вариантом перерегистрации крымских IP-адресов в другом регионе, чтобы помочь местным жителям обходить международные санкции, а пока на полуострове обещают увеличить покрытие мобильным интернетом 4G. Об этом на пресс-конференции в Симферополе 12 марта сообщил министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Крымские IP-адреса до сих пор определяются территорией Украины, а из-за международных санкций доступ крымчан ко множеству финансовых и информационных интернет-ресурсов ограничен.

«Может, действительно всем операторам стоит зарегистрировать так называемые новые автономные системы. Давайте посмотрим, как это сделать», — отметил чиновник.

Он также сообщил, что местные операторы мобильной связи должны установить в 2018 году на полуострове около 1,5 тысячи базовых станций.

«Прирост станций ожидается примерно на 50%, большая часть которого — это станции 4G. Всего же на данный момент в Крыму функционирует около 3 тыс. базовых станций: 1,5 тыс. в стандарте — 2G, 1,3 тыс. — 3G и только 150 — в формате 4G», — подчеркнул Назаров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, во многих местах крымского полуострова, в том числе и в Симферополе, до сих было множество мобильных «дыр», где не работают ни сотовая связь, ни мобильный интернет.

В частности, в прошлом году на одном из заседаний республиканского Совмина проблему отмечал и глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Идеальной связи на сегодняшний день на полуострове — нет. В Симферополе на улице Киевской раза три обрывается связь во время движения. Необходимо это пространство в принципе закрыть — вышками, техническим оборудованием… Крым должен быть полностью покрыт сотовой связью и интернетом», — подчеркивал Аксёнов.

В ответ местный министр информации и связи Дмитрий Полонский отмечал, что озвученные проблемы исчезнут после получения разрешения на использование частот и начала работы базовых станций LTE.

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