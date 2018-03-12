Президент Туркмении назначил даты сева хлопка

Ашхабад, , 16:49 — REGNUM Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов определил даты сева хлопчатника и пожелал начать сев с участием старейшин, сообщает 12 марта «Туркмения сегодня».

По указанию главы государства посевная кампания начнется 23 марта в Ахалском, Лебапском и Марыйском велаятах и 28 марта в Дашогузском регионе.

Президент Туркмении отдал свое поручение 9 марта на заседании кабинета министров.

Напомним, в 2017 году в Туркмении было собрано 1,05 млн тонн хлопка. В ходе сбора урожая Бердымухамедов неоднократно выражал недовольство темпами уборки. Местные СМИ отмечают, что к сбору урожая принудительно подключались военнослужащие, а также учителя школ.

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Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2017 года компания IKEA отказалась покупать в Туркмении хлопок из-за массового принуждения к сбору урожая. Шведская компания реализовала с 2015 по 2017 год в республике проект, который бы направлен на изменение ситуации с принуждением при сборе хлопка.

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